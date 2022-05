شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على اختصارات لوحة المفاتيح الـ5 عند استخدام جهاز ماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من اختصارات لوحة المفاتيح التي ربما تستخدمها بالفعل على جهاز ماك بوك الخاص بك لأداء المهام الشائعة ومع ذلك، قامت آبل أيضًا ببناء العديد من اختصارات النظام التي قد تنتهي في توفير بعض الوقت أو بعض الصعوبات.

لهذا السبب تم تجميع هذا الدليل الذي يبحث في خمسة اختصارات مختلفة لنظام التشغيل Mac لم تكن على دراية بها. إليك تعديلات الحجم والسطوع و Airdrop وغير ذلك الكثير.

السطوع

إذا كنت تمتلك طراز MacBook ، فمن المحتمل أن تكون معتادًا على استخدام زر السطوع على لوحة المفاتيح أو استخدام Touch Bar لتغيير سطوع الشاشة. إنه أمر واضح بما فيه الكفاية ، ولكن هناك بعض اللحظات التي قد تكون فيها خيارات السطوع من لوحة المفاتيح ساطعة للغاية أو باهتة للغاية أو إذا كنت تستخدم جهاز MacBook بدون Touch Bar ، فقد تكون هناك أوقات لا يتوفر فيها شريط تمرير مخصص في متناول يدك.

قد تعتقد أنك بحاجة إلى التوجه إلى شريط تمرير السطوع في مركز التحكم لتعديل السطوع للحصول على نسبة مئوية أكثر دقة، ولكن هناك بالفعل اختصار لوحة مفاتيح لذلك.

باستخدام Option + Shift + Keyboard Brightness Up أو Option + Shift + Keyboard Brightness Down ، يمكنك ضبط سطوع الشاشة بخطوات أصغر. أنت تعلم أنك تحصل على مقدار سطوع دقيق، حيث سترى شريط التمرير يتحرك بين إحدى الزيادات المعتادة المدرجة كمربعات في شريط التمرير المنبثق الذي تراه على الشاشة.

وإذا كنت تستخدم جهاز Mac Mini أو iMac أو Mac Pro أو Mac Studio ، فهناك اختصار لوحة مفاتيح لك أيضًا! في الشاشات الخارجية ، سيعمل Control + Brightness Up and Control + Brightness Down على تعديل سطوع شاشتك كما تراه مناسبًا. فقط ضع في اعتبارك أن شاشتك ستحتاج إلى دعم هذا.

اضبط مستويات الصوت

مثلما يمكنك ضبط سطوعك، يمكنك أيضًا ضبط مستويات الصوت في MacOS سيأخذ هذا مستوى الصوت بين أحد المستويات التي تحصل عليها عند استخدام أزرار الصوت المخصصة على لوحة المفاتيح. إنه يعمل تمامًا كما يعمل خيار شريط تمرير السطوع أو كيف يعمل Touch Bar على MacBook Pro.

باستخدام Option + Shift + Volume Up أو Option + Shift + Volume Down ، يمكنك ضبط مستوى الصوت في خطوات أصغر. مرة أخرى أنت تعلم أنك تقوم بتعديل مستوى الصوت إلى مستوى دقيق عندما ترى أن مؤشر الصوت يتحرك بين إحدى الزيادات المعتادة المدرجة في المربعات في شريط التمرير المنبثق الذي تراه على الشاشة حسبما نقل موقع Digitartlends.

سنتطرق أيضًا إلى اختصار سريع هنا أيضًا، إذا ضغطت على زري الخيارات ورفع الصوت على لوحة المفاتيح، فسيتم نقلك إلى مربع حوار تفضيلات الصوت. قد يؤدي ذلك إلى توفير الكثير من النقرات، حيث يتعين عليك الانتقال إلى شريط القائمة ثم جزء تفضيلات النظام.

وصول سريع إلى Airdrop

هل تحتاج إلى إرسال ملف من جهاز iPad أو iPhone إلى جهاز Mac الخاص بك؟ عادة قد تضطر إلى فتح نافذة Finder والانتقال إلى قسم Airdrop يدويًا للقيام بذلك، ولكن هل تعلم أن هناك اختصار لوحة مفاتيح لذلك؟

تسهل Apple الأمر: كل ما عليك فعله للوصول إلى Airdrop هو الضغط على مفاتيح Shift + Command + R على لوحة المفاتيح في نفس الوقت عندما لا تكون داخل أحد التطبيقات. ينقلك هذا مباشرة إلى النافذة المخصصة لذلك وستتمكن من إرسال ملفاتك بسرعة.

قم بإفراغ سلة المهملات بدون مطالبات مزعجة

أحد الأشياء الرائعة في MacOS و Windows هو أن أنظمة التشغيل ستطالبك إذا كنت تريد إفراغ سلة المهملات. عادة هذا لتجنب حذف الملفات الهامة.

وإذا كنت تريد حقًا حذف الملفات من جهاز Mac الخاص بك دون سابق إنذار، فيمكنك فقط الضغط على أزرار Option + Shift + Command + Delete على لوحة المفاتيح في نفس الوقت بعد تمييز الملف. عند القيام بذلك سيتم حذف جميع الملفات من سلة المهملات الخاصة بك في لمح البصر دون الحاجة إلى التأكيد.

تغيير وجهات النظر

يمكنك Finder من ذلك عن طريق النقر يدويًا على أزرار التبديل أعلى Finder ، ولكن ماذا لو كنت تريد استخدام لوحة المفاتيح بدلاً من ذلك؟ هناك أربعة اختصارات للوحة المفاتيح تمتلكها Apple في نظام MacOS والتي قد ترغب في تجربتها.

سيتيح لك Command + 1 عرض العناصر في نافذة Finder كرموز.

سيسمح لك Command + 2 بعرض العناصر في نافذة Finder على شكل قائمة.

يتيح لك Command + 3 عرض العناصر في نافذة Finder في أعمدة.

عند تجاوز القائمة Command + 4 سيسمح لك: بعرض العناصر في نافذة Finder في معرض.

يمكن أن تكون هذه الاختصارات مفيدة في أوضاع اختيار الملفات ، على سبيل المثال إذا كنت تقوم بتحميل ملف إلى Teams أو تطبيق آخر. ستتمكن من التبديل بين طرق العرض بسهولة أكبر بدون استخدام الماوس.

تحقق من قائمة Apple الكاملة

هذه ليست سوى اختياراتنا الخمسة الأولى لاختصارات Mac المفيدة التي لم تكن على علم بها. تمتلك Apple بالفعل صفحة ويب تسرد فيها مجموعة كاملة من الأوامر التي يمكنك استخدامها مع جهاز Mac الخاص بك. القائمة واسعة جدًا ، لذا إذا كنت تبحث عن المزيد ، فقد ترغب في قراءتها.