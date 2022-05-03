شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو زهقت منه.. كيفية حذف تطبيق من هاتفك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر
كذلك فجانب رئيسي آخر من نظام التشغيل هو تناسق الوظائف، فعلى سبيل المثال ، لم تتغير طريقة حذف التطبيق منذ بداية نظام التشغيل تقريبًا، لذا ، إذا كنت تتساءل عن كيفية حذف تطبيق على جهاز Apple iPhone الخاص بك الذي يعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل iOS ، فلا داعي للقلق ، فهو لا يزال بسيطًا كما كان، فقط اتبع الخطوات:
كيفية حذف تطبيق من iPhone
على سبيل المثال تريد حذف تطبيق فيس بوك من جهاز iPhone الخاص بك:
قم بالتمرير عبر الشاشة الرئيسية وابحث عن تطبيق Facebook.
بمجرد العثور على التطبيق ، انقر مع الاستمرار على الشاشة حتى تبدأ التطبيقات في الاهتزاز.
سترى أيقونة "-" صغيرة أعلى أيقونة التطبيق.
اضغط عليها لحذف التطبيق.
في حالة Facebook ، انقر على أيقونة "-" لحذفها.