شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو زهقت منه.. كيفية حذف تطبيق من هاتفك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المحتمل أن يكون Apple iOS أحد أنظمة التشغيل الأكثر تنظيماً وسهولة في الاستخدام، حيث كانت القوائم المصممة جيدًا والإعدادات المنظمة والواجهة المباشرة هي أبرز ما يميزها منذ أكثر من عقد حتى الآن.

كذلك فجانب رئيسي آخر من نظام التشغيل هو تناسق الوظائف، فعلى سبيل المثال ، لم تتغير طريقة حذف التطبيق منذ بداية نظام التشغيل تقريبًا، لذا ، إذا كنت تتساءل عن كيفية حذف تطبيق على جهاز Apple iPhone الخاص بك الذي يعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل iOS ، فلا داعي للقلق ، فهو لا يزال بسيطًا كما كان، فقط اتبع الخطوات:

كيفية حذف تطبيق من iPhone

على سبيل المثال تريد حذف تطبيق فيس بوك من جهاز iPhone الخاص بك:

قم بالتمرير عبر الشاشة الرئيسية وابحث عن تطبيق Facebook.

بمجرد العثور على التطبيق ، انقر مع الاستمرار على الشاشة حتى تبدأ التطبيقات في الاهتزاز.

سترى أيقونة "-" صغيرة أعلى أيقونة التطبيق.

اضغط عليها لحذف التطبيق.

في حالة Facebook ، انقر على أيقونة "-" لحذفها.