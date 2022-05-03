شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية جدولة رسالة على تطبيق تليجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعطى تطبيق المراسلة المستندة إلى السحابة تليجرام سببًا آخر للمستخدمين لإجراء التبديل من واتس آب، فهناك أوقاتا نريد فيها إرسال رسالة محددة في وقت معين، حيث يقدم تليجرام وظيفة تتيح للمستخدمين جدولة رسالة يمكن إرسالها في وقت محدد، لذلك ، إذا كنت تريد أيضًا جدولة رسالة على تليجرام، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه:

1. افتح تطبيق تليجرام على هاتفك الذكي

2. افتح الآن الدردشة التي تريد جدولة رسالة فيها

3. بعد هذا اكتب الرسالة التي تريد جدولتها

4. الآن اضغط لفترة طويلة على إرسال الرسالة

5. ستلاحظ الآن خيار جدولة رسالة

6. اضغط على خيار رسالة الجدولة وسيطالبك التطبيق بتحديد التاريخ والوقت

7. ستتم جدولة الرسالة وستستمر في الوقت المحدد