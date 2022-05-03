شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إضافة صورة GIF إلى "حالة واتس آب" الخاصة بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم واتس آب تحديثات الحالة المشابهة لـ Instagram Stories في عام 2017، حيث تتيح لك الميزة مشاركة النصوص والصور ومقاطع الفيديو مع مستخدمين آخرين، ويتم تشفير التحديثات من طرف إلى طرف وتختفي بعد 24 ساعة.

وتظهر تحديثات الحالة في قسم الحالة ويمكن الوصول إليها بنقرة واحدة، ولكن هل تعلم أنه يمكنك أيضًا مشاركة GIF مباشرة من GIPHY كحالة واتس آب الخاصة بك؟

توفر منصة المراسلة المملوكة لـ Facebook خيارًا لمستخدمي Apple iPhone يسمح لهم بمشاركة صورة GIF كحالة واتس آب الخاصة بك. لمعرفة كيفية إضافة صورة GIF إلى حالة واتس آب الخاصة بك ، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1.افتح تطبيق واتس آب على جهاز Apple iPhone الخاص بك.

2.اضغط على خيار الحالة في الزاوية اليسرى السفلية من الشاشة.

3.اضغط على خيار إضافة إلى حالتي.

4. من الكاميرا، اضغط على أيقونة المعرض في أسفل يسار الشاشة.

5. اضغط على خيار GIF في أسفل الصفحة.

6. استخدم مربع البحث للعثور على ملف GIF الذي تريد مشاركته.

7. اضغط على GIF الذي ترغب في مشاركته.

8. أضف التسمية التوضيحية أو قم بتحرير ملف GIF في نافذة التحرير.

9. بمجرد الانتهاء ، اضغط على زر الإرسال.

قد يسمح لك واتس آب قريبًا أيضًا بمشاركة ملفك الشخصي عبر URL على منصات التواصل الاجتماعي، وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية ، يوفر واتس آب حاليًا خيارًا لإنشاء رمز QR لملفك الشخصي يمكنك مشاركته على منصات التواصل الاجتماعي.

ويتيح ذلك للمستخدمين الوصول إليك بسهولة بدون رقم هاتفك، ومع ذلك ، لم تكن هذه الميزة شائعة جدًا لأن العديد من المستخدمين لا يعرفون كيفية مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا، وتشير التقارير إلى أنه باستخدام زر مشاركة ملف التعريف الجديد ، ستتمكن من إنشاء ارتباط إلى ملف التعريف الخاص بك والذي سيسمح للمستخدمين الآخرين بالدردشة معك بنقرة واحدة.