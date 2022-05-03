شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول سوق الخدمات السحابية العالمية إلى 55.9 مليار دولار أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زاد الإنفاق على خدمات البنية التحتية السحابية العالمية بنسبة 34٪ ليصل إلى 55.9 مليار دولار فى الربع الأول من يناير إلى مارس، حيث أعطت المؤسسات الأولوية لاستراتيجيات الرقمنة لمواجهة تحديات السوق ، وفقًا لتقرير جديد.

واستفاد أكبر ثلاثة مزودين للخدمات السحابية من زيادة التبنى والنطاق، حيث حققوا نموًا جماعيًا بنسبة 42٪ على أساس سنوى ويمثلون 62٪ من إنفاق العملاء العالميين ، وفقًا لشركة أبحاث السوق Canalys

وقال محلل الأبحاث بليك موراي: "استمرت السحابة فى كونها سوقًا ساخنة وتؤكد استراتيجيات التحول على المرونة الرقمية لمواجهة تحديات السوق اليوم وغدًا"، وكانت Amazon Web Services (AWS) هى المزود الرائد للخدمات السحابية فى الربع الأول ، حيث شكلت 33٪ من إجمالى الإنفاق بعد نموها بنسبة 37٪ على أساس سنوي.

وكان Microsoft Azure ثانى أكبر مزود للخدمات السحابية ، حيث نما بنسبة 46٪ ليأخذ 21٪ من حصة السوق، وكان Google Cloud هو الأسرع نموًا من بين المراكز الثلاثة الأولى ، حيث زاد بنسبة 54٪ فى الربع الأخير ليشكل 8٪ من السوق.

وقال المحلل البحثى Yi Zhang: "مع توسع حالات استخدام خدمات البنية التحتية السحابية ، يتزايد أيضًا التعقيد المحتمل ، ونرى أن عمليات النشر الهجينة والمتعددة السحابية شائعة فى السوق".

وأضاف تشانج: "يستثمر أصحاب الكفاءات الفائقة فى تنمية القنوات السريعة ويستجيب الشركاء مع نمو الفرص".