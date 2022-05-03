شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مميزات Alexa على الشاشة الرئيسية لجهاز آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للمستخدم التحدث إلى أليكسا على جميع أجهزة Echo وجهاز iPhone الخاص به، علي الرغم من أن Siri جيد حيث أضافت Apple تحديثين لمساعدها الافتراضي في iOS 15.4، ولكن إذا كنت تفضل التحدث مع المساعد الصوتي من أمازون ، فيمكنك فقط إضافة أداة تطبيق iOS Alexa إلى الشاشة الرئيسية لجهاز iPhone أو iPad. وبمجرد إعداده فإن نقرة واحدة تظهر المساعد الذي تفضل التحدث إليه.

كل جهاز منزلي ذكي يعمل تقريبًا مع Alexa - ولكن بالنسبة لـ Siri و HomeKit فإن خياراتك محدودة أكثر.

والمساعد الصوتي من أمازون له اسم وخيار صوت مختلفان. إذا كنت تحب ضبط أجهزة ضبط الوقت والتذكيرات من Alexa ، فقم بتشغيل الأضواء والإجابة على الأسئلة عندما تكون في المنزل وانتظر ، هل ستبدأ في التحدث إلى Alexa على جهاز iPhone الخاص بك عندما تكون بالخارج.

كيفية إعداد أداة Alexa iOS واستخدامها لأخذ مكان Siri على جهاز iPhone أو iPad.

لا تستطيع Alexa استبدال Siri تمامًا .

هناك بعض الوظائف التي لا يمكن إلا لـ Siri القيام بها: تغيير سطوع شاشة iPhone وتشغيل عدم الإزعاج وما إلى ذلك. بشكل أساسي أي شيء يغير الإعدادات على جهاز iPhone أو iPad نفسه محظور على مساعد طرف ثالث.

ومع ذلك هناك الكثير الذي يمكن أن يفعله Alexa ولا يستطيع Siri فعله - خاصة إذا لم تكن قد أولت اهتمامًا لما إذا كان جهاز المنزل الذكي الذي اشتريته متوافقًا مع HomeKit. منزلي مليء بشكل إيجابي بالمقابس الذكية وكاميرات جرس الباب وجميع أنواع الأجهزة التي لا يستطيع Siri التحدث إليها - لكن Alexa يمكنها ذلك.

وإذا كنت حصلت بالفعل على تطبيق Alexa ، فأنت لا تضيف Alexa إلى جهاز iPhone الخاص بك - إنه موجود في التطبيق. كل إضافة عنصر واجهة مستخدم Alexa إلى شاشتك الرئيسية يؤدي بالفعل إلى وضع Alexa بنقرة واحدة قصيرة - ولكن هذا يكفي لجعل إضافة أداة Alexa إلى شاشتك الرئيسية على iOS أمرًا جديرًا بالاهتمام.