شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. إضافة "ترجمة" لفيديوهات قناتك على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لمنشئ محتوى يوتيوب إضافة ترجمات إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم لجعلها في متناول المزيد من الأشخاص لمشاهدة المحتوى الخاص بهم والاستمتاع به، حيث من المهم جدًا مراعاة الجمهور أثناء إنشاء مقاطع فيديو يوتيوب لأنها تتضمن أيضًا مشاهدين قد يعانون من الصمم أو ضعاف السمع.

ويمكن للمشاهدين النقر فوق الزر "CC" أسفل مقطع فيديو يوتيوب لعرض الترجمة، ومع ذلك ، هناك عدة طرق للمبدعين لتحميل ترجمات على مقطع فيديو على يوتيوب والتي تشمل - تحميل ملف مكتوب مسبقًا ، أو استخدام المزامنة التلقائية ، أو كتابتها يدويًا ، أو استخدام الترجمة التلقائية.

وفيما يلى نعرض كيفية تحميل ملف مكتوب مسبقًا لإضافة ترجمات إلى مقطع فيديو على يوتيوب.

من المهم ملاحظة أن يوتيوب يسمح فقط للمستخدمين بتحميل ملفات الترجمة في عدد قليل من تنسيقات الملفات المحددة التي تشمل - .srt و .sub وغيرها، لذلك ، يجب عليك دائمًا التحقق مما إذا كان يوتيوب يدعم تنسيق الملف الذي كتبت به الترجمة، ويحتاج منشئو المحتوى أيضًا إلى امتلاك حساب يوتيوب Studio لإضافة ترجمات إلى مقاطع الفيديو.

1. سجّل الدخول إلى حسابك في يوتيوب Studio

2. انقر فوق الترجمة من القائمة الموجودة على الجانب الأيسر أسفل ملف التعريف الخاص بك

3. انقر فوق الفيديو الذي تريد إضافة ترجمات إليه

4. سيؤدي هذا إلى فتح صفحة "ترجمات الفيديو" حيث يتعين عليك اختيار اللغة

5. اختر لغة الترجمة التي تريد إضافتها واضغط على "تأكيد"

6. هنا سيكون لديك خيار إضافة ترجمات بمزيد من اللغات

7. انقر فوق الخيار الموجود أسفل "ترجمات" الذي يشير إلى "إضافة"

8. ستفتح نافذة جديدة بها أربعة خيارات على اليسار

9. حدد خيار "تحميل ملف"

10. حدد الخيار "مع التوقيت" وانقر على "متابعة" لتحميل ملف الترجمة

كما يمكن لمنشئي المحتوى أيضًا إضافة ترجمات عن طريق إدخالها أثناء مشاهدتهم لمقطع فيديو يوتيوب، ومع ذلك مع هذا الخيار يجب عليك ضبط التوقيت للمزامنة مع الفيديو.

وعلاوة على ذلك ستتم مزامنة نص النص تلقائيًا مع الفيديو ويجب أن يكون بلغة تدعمها تقنية التعرف على الكلام في يوتيوب، ولا تنصح الشركة بنسخ نصوص لمقاطع الفيديو التي تزيد مدتها عن ساعة أو ذات جودة صوت رديئة.

ويسمح يوتيوب لمنشئي المحتوى بكتابة نص أو لصقه، ولكن سيتم ضبط توقيت الترجمة تلقائيًا. يمكن لـ يوتيوب استخدام تقنية التعرف على الكلام لإنشاء تسميات توضيحية لمقاطع الفيديو تلقائيًا. يتم نشر التسميات التوضيحية التلقائية مباشرة في مقاطع الفيديو إذا كانت متوفرة.