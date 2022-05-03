شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حذف جميع تغريداتك القديمة على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يفكر البعض في ترك منصة تويتر لبعض الوقت (أو حتى بشكل دائم). يمكنك القيام بذلك عن طريق إلغاء تنشيط حسابك أو حذفه ، ولكن هناك أيضًا طريقة أخرى للتخلص من بصمتك الرقمية - ما عليك سوى حذف تغريداتك.

ومن المحتمل أن يحتوي سجل تغريداتك على بعض التغريدات المحرجة وهناك عدة طرق لمسح ماضيك من سجلات Twitter. ضع في اعتبارك إذا كنت تستخدم أحد هذه التطبيقات ، فإن حذف تغريداتك يكون دائمًا ، وما لم تشترك في فئة متميزة ، ستقتصر الخدمة عادةً على حذف 3200 تغريدة.

إليك كيفية حذف التغريدات القديمة:

مسح التغريدات: حذف التغريدات بشكل جماعي باستخدام مرشحات العمر والكلمات الرئيسية

حذف التغريدات: هي أداة ويب مجانية تتيح لك حذف منشورات Twitter الخاصة بك بشكل جماعي مع عوامل التصفية العمرية والنصية. يمكنك أيضًا ضبط الأداة على حذف جماعي وفقًا لجدول زمني. إليك كيفية بدء استخدام TweetDelete:

1. قم بزيارة رابط tweetdelete .

2. قم بتسجيل الدخول باستخدام تويتر.

3. قراءة أذونات التطبيق، وإعدادات الخصوصية ، والشروط والأحكام.

4. إجازة التطبيق.

بعدها يمكنك حذف ما يصل إلى 3200 من أحدث تغريداتك مع بعض القيود. هناك خيارات قائمة منسدلة لحذف التغريدات التي مضى عليها أكثر من أسبوع وثلاثة أشهر وسنة وأكثر.

إذا كنت تبحث عن حذف موضوع معين ، فيمكنك استخدام حقل النص لحذف التغريدات التي تحتوي على كلمة أو عبارة.

يمكنك إخبار TweetDelete بمسح تغريداتك يومًا أو كل بضعة أيام. لكن كن حذرًا: ما لم تقم بنسخ ملف بيانات احتياطيًا ، لا يمكن استرداد تغريداتك بعد حذفها.

كذلك يتضمن الإصدار Premium ميزات إضافية مثل حذف التغريدات غير المحدود والمزيد من التخصيص أثناء الحذف الجماعي ووضع متقدم لحذف التغريدات بواسطة معرفها الرقمي.