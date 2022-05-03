شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يجب مسح ذاكرة التخزين المؤقت على آيفون لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان جهاز آيفون الخاص بك ينتقل ببطء من تطبيق إلى تطبيق ويستغرق وقتًا طويلاً لفتح علامة تبويب متصفح جديدة ، فقد يكون الوقت قد حان لمسح ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة به.

سيؤدي ذلك إلى تسريع هاتفك وربما يوفر عليك الاضطرار إلى إنفاق الأموال على ترقية iPhone (إلا إذا كنت تفكر بالفعل في iPhone 13). يمكنك أيضًا إدارة تخزين iPhone الخاص بك للمساعدة في تشغيله بسرعة مرة أخرى.

عادةً ما تتطلب زيارة أحد مواقع الويب من هاتفك تنزيل معلومات مثل الصور واللافتات والبيانات الأخرى. للمساعدة في تسريع هذه العملية ، ستقوم معظم متصفحات الإنترنت بتخزين بعض هذه البيانات في ذاكرة تخزين مؤقت حتى يسهل استردادها.

تصبح الأمور أقل ملاءمة عندما تصبح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح قديمة ولا تتطابق البيانات التي يتم استردادها مع البيانات المستخدمة بالفعل على موقع الويب. النتائج؟ سرعات تحميل أبطأ وتنسيق موقع الويب غير مناسب. لهذا السبب يمكن أن يساعد مسح ذاكرة التخزين المؤقت: فهو يمنح المواقع بداية جديدة في متصفحك ويحرر بعض المساحة في التخزين لديك.

لاحظ أن مسح ذاكرة التخزين المؤقت سيؤدي إلى خروجك من المواقع التي قمت بتسجيل الدخول إليها حاليًا. ومع ذلك فإن الأمر يستحق عمومًا هذا الإزعاج المعتدل بين الحين والآخر للحفاظ على سير الأمور بسرعة.

فيما يلي إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت على جهاز iPhone الخاص بك بناءً على المتصفح الذي تستخدمه.

كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت لـ iPhone في Safari

سفاري هو المتصفح الافتراضي على أجهزة آيفون ، ويمكنك مسح ذاكرة التخزين المؤقت Safari في بضع خطوات قصيرة. بدءًا من iOS 11 ، سيؤثر اتباع هذه العملية على جميع الأجهزة التي تم تسجيل دخولها إلى حساب iCloud الخاص بك. نتيجةً لذلك سيتم مسح جميع ذاكرات التخزين المؤقت لأجهزتك ، وستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى كل شيء في المرة التالية التي تستخدمها فيها. إليك ما يجب القيام به:

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز iPhone الخاص بك.

2. حدد Safari من قائمة التطبيقات.

3. قم بالتمرير لأسفل وحدد مسح السجل وبيانات الموقع.

4. قم بتأكيد اختيارك في المربع المنبثق.