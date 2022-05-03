شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة بدون طيار من طراز سناب شات بحجم الجيب تحلق في السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة سناب عن أول طائرة بدون طيار للكاميرا – Pixy حيث تضمن مقطع فيديو ترويجي مجموعة من الأصدقاء يرسلون Pixy إلى السماء لالتقاط لقطات للثلاثي وهم يتجولون في الريف.

يتضمن بدء رحلة مع Pixy اختيار أحد أوضاع الطيران العديدة: التحويم والمدار والكشف والمفضلة والمتابعة. على سبيل المثال، يطالب الجهاز المستقل بتتبع حركتك مما يبقيك في الإطار في جميع الأوقات حيث يلتقط الصور ويصور الفيديو من الهواء.

يتم بعد ذلك تخزين المحتوى سواء كان فيديو أو صورًا تلقائيًا لاسلكيًا في Snapchat Memories.

يمكنك نشر أدوات التحرير والعدسات والأصوات في سناب شات لتخصيص المحتوى الخاص بك ، بما في ذلك تطبيق التعديلات الذكية السريعة مثل Hyperspeed و Bounce و Orbit 3D و Jump Cut.

بمجرد الانتهاء يمكنك مشاركة مقطعك أو صورتك بسرعة عبر Snapchat أو أي نظام أساسي آخر حسبما نقل موقع Digitaltrends.

تصف Snap طائرتها الجديدة من طراز Pixy بأنها "رفيقة بحجم الجيب ، تطير بحرية مناسبة للمغامرات الكبيرة والصغيرة."

تعمل آلات الطيران الضئيلة على توجيه الميزان عند 100 جرام فقط (0.22 رطل) وتبدأ رحلاتها وتنهيها في راحة يدك. يضمن حراس الحماية حول المروحة عدم تمزيق أصابعك عند وصولها إلى الأرض ، مما يحميك من عرض الرعب الذي حل به إنريكي إجليسياس منذ عدة سنوات.

وPixy متاح للشراء في الولايات المتحدة وفرنسا تشمل الملحقات بطاريات إضافية وشاحن بطارية مزدوج وحزام حمل مزود بمصد.

هذا هو المنتج المادي الثاني الذي تطرحه Snap، حيث يسير على خطى Snapchat Spectacles المجهزة بالكاميرا التي أصدرتها الشركة في عام 2016. الجهاز الذي يمكنه التقاط الفيديو والصور ، ويقدم أيضًا ميزات الواقع المعزز هو الآن قيد التشغيل التكرار الثالث.