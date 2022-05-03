شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تسعى مايكروسوفت لمساعدة متصفحها "Edge" للتفوق على "كروم"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مايكروسوفت على تحسين مستعرض الإنترنت التابع لها Edge، وإغراء المستخدمين بالتبديل إليه من Chrome من خلال وصفه بأنه أفضل متصفح لنظام التشغيل Windows.

ومع ذلك، لم يحدث التحول إلى Edge حيث ربما كانت الشركة تهدف إليه، ولا يزال Google Chrome هو الرائد في السوق، والآن لدى مايكروسوفت خدعة أخرى في جعبتها لجذب المزيد من المستخدمين لاحتضان Edge.

وستضيف عملاق التكنولوجيا في الواقع شبكة VPN مجانية إلى متصفح Edge الخاص بها ، مما قد يجعل المزيد من المستخدمين يتحولون إلى Edge، حيث إن الميزة مفصلة على صفحة الدعم الخاصة بالشركة.

ويطلق عملاق التكنولوجيا على الميزة اسم "Microsoft Edge Secure Network"، والتي هي حاليًا في مرحلة المعاينة، والهدف من "الشبكة الآمنة"؟ لتشفير اتصالك بالإنترنت لحمايتك من المتسللين، يحميك من التتبع عبر الإنترنت والحفاظ على خصوصية موقعك، وهو ما هو متوقع من خدمة VPN، حيث دخلت مايكروسوفت في شراكة مع Cloudflare لخدمة VPN.

وستحصل على 1 جيجابايت من البيانات المجانية كل شهر عند تسجيل الدخول إلى مايكروسوفت Edge باستخدام حسابات مايكروسوفت الخاصة بهم.

كيفية تشغيل شبكة مايكروسوفت الآمنة واستخدامها

لاستخدامها والتعرف على الميزة ، ستحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بك إلى Edge ، والانتقال إلى "الإعدادات والمزيد" والنقر فوق "الشبكة الآمنة".

بعد ذلك ، سيتم تنشيط VPN وسيحصل إطار المتصفح الخاص بك على أيقونة درع صلبة، سيتم إيقاف تشغيل الميزة تلقائيًا عند إغلاق متصفح Edge وسيتعين عليك تشغيل الميزة مرة أخرى إذا كنت تريد استخدامها في المرة القادمة.

والآن ، الميزة في المعاينة، ومن المحتمل أن يستخدم Edge Insiders الميزة أولاً، ومن المتوقع أن يتم طرح الإصدار النهائي في غضون أسابيع قليلة.

وضع في اعتبارك أنه VPN مجاني تمامًا ومن خلال تقديم ذلك في Edge ، جعلت مايكروسوفت بالتأكيد لعبة هيمنة المتصفح مثيرة للاهتمام، حيث إن منافسيها، Google وMozilla، يسمحون بخدمات VPN في متصفحاتهم ولكنها مدفوعة.