شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسسة ويكيميديا ​​تتوقف عن قبول التبرعات بالعملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة ويكيميديا ​​(WMF) ، المنظمة التي تقف وراء ويكيبيديا، أنها لن تقبل التبرعات بالعملة المشفرة، كما ذكرت لأول مرة من قبل Web3 Is Going Just Great.

في تحديث قالت WMF إنها "قررت التوقف عن القبول المباشر للعملات المشفرة كوسيلة للتبرع". وتقول أيضًا إنها ستغلق حساب Bitpay الخاص بها ، مما يمنع أي مساهمات مستقبلية في التشفير.

بعد مناقشة مطولة مع ما يقرب من 400 عضو من مجتمع WMF ، صوتت الأغلبية للتخلي عن مساهمات التشفير من 234 إلى 94. وتعلق بعض الحجج الرئيسية بالآثار البيئية للبيتكوين ، وخطر عمليات الاحتيال ، بالإضافة إلى حقيقة أن تحصل WMF على مثل هذا القدر المنخفض من التبرعات بالعملة المشفرة مقارنة بأشكال الدفع الأخرى.

تقول WMF إنها تلقت ما قيمته 130100.94 دولارًا أمريكيًا من التبرعات بالعملات المشفرة في عام 2021 ، وهو ما يمثل 0.08 بالمائة فقط من إجمالي المساهمات التي تلقتها. بعد تصويت المجتمع ، عقدت مؤسسة ويكيميديا ​​نقاشًا داخليًا واتخذت قرارها النهائي لوقف التبرعات بالعملات المشفرة حسبما نقل موقع The verege.

بدأت WMF أولاً في قبول تبرعات Bitcoin و Bitcoin Cash و Ether في عام 2014 ، ولكن عددًا من المشكلات دفعت المنظمة إلى إعادة تقييم هذه السياسة.

اقترحت مولي وايت ، محررة ويكيبيديا منذ فترة طويلة ، أن تتوقف WMF عن تلقي التبرعات بالعملات المشفرة في يناير ، بحجة أنها تتعارض مع التزام المنظمة بالاستدامة البيئية.

كما استشهد وايت (الذي يستخدم اسم المستخدم GorillaWarfare على ويكيبيديا) بإعادة تقييم موزيلا لمشاركتها في مجال التشفير. قررت Mozilla في النهاية وقف التبرعات بالعملات المشفرة في أبريل بعد تلقي رد فعل عنيف من المستخدمين والمطورين وأحد مؤسسيها ، Jamie Zawinski ، لنشره تغريدة تذكير المستخدمين بأنها تقبل التبرعات في Bitcoin و Ethereum.

قال وايت في بيان "هناك الكثير من المشكلات المتعلقة بالعملات المشفرة بحيث لا تستحق أي إيرادات تبرعات محتملة تكلفة المساعدة في إضفاء الشرعية عليها."

وقالت مؤسسة ويكيميديا ​ إنها "ستواصل مراقبة هذه المشكلة" وستظل "مرنة ومستجيبة لاحتياجات المتطوعين والمانحين".