شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تغير سياستها للعمال المصابين بكوفيد 19.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن تمنح أمازون ما يصل إلى سبعة أيام إجازة مدفوعة الأجر (PTO) للعمال المصابين بـ COVID-19 ، حسبما أعلنت الشركة في مذكرة داخلية حصلت عليها The Verge (عبر CNBC)، اعتبارًا من يوم الإثنين، ستقدم أمازون ما يصل إلى خمسة أيام من الإجازة غير مدفوعة الأجر، مع وجود خيار للعمال لاستخدام الوقت المرضي المدفوع الأجر الذي تراكم عليهم.

عرضت أمازون في البداية 14 يومًا من PTO في بداية الوباء، ولكن لاحقًا تخلصت من هذه السياسة لمدة أسبوع واحد بما يتماشى مع التوجيهات المحدثة لمركز السيطرة على الأمراض (CDC).

تقول الشركة الآن إن العمال الذين لديهم حالات COVID-19 "مؤكدة" يمكنهم تقديم طلب للحصول على إجازة مدفوعة الأجر وفقًا "لسياسة الإجازة المرضية القياسية"، بغض النظر عن حالة التطعيم، كما سيتوقف عن منح العمال إجازة معذرة عند انتظار نتائج اختبار COVID-19 ، مشيرًا إلى التوافر الواسع للاختبارات السريعة حسبما نقل موقع The verege.

تقوم أمازون بتعديل بعض سياساتها الأخرى المتعلقة بفيروس COVID-19 أيضًا. لقد توقفت عن برنامج حوافز اللقاح الذي دفع للعمال 40 دولارًا لكل جرعة لقاح COVID-19 تلقوها ، ولن تخطر أماكن العمل بأكملها بحالات COVID-19 الإيجابية "ما لم يقتض القانون ذلك". واصلت أمازون إجراء تعديلات على سياستها على مدار الوباء ومتطلبات الأقنعة المنتهية لكل من عمال المستودعات المحصنين وغير الملقحين في فبراير.

يتضمن إشعار أمازون: "التخفيف المستمر للوباء ، والتوافر المستمر للقاحات وعلاجات COVID-19 ، والتوجيهات المحدثة من سلطات الصحة العامة ، كل ذلك يشير إلى أنه يمكننا الاستمرار في التكيف بأمان مع سياساتنا السابقة لـ COVID". "نحن نراقب الظروف عن كثب وسنواصل تعديل استجابتنا حسب الاقتضاء."

أعلنت أمازون عن سياساتها المحدثة بعد يوم واحد فقط من إنهاء مستودع LDJ5 Amazon في جزيرة ستاتن بنيويورك انتخاب اتحادها. من المقرر أن يقوم المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) بفرز هذه الأصوات يوم الإثنين ، وإذا صوت المستودع للانضمام إلى نقابة ، فسيصبح ثاني مستودع أمازون يقوم بذلك. في الشهر الماضي ، صوت مستودع قريب في جزيرة ستاتن على الاتحاد مع اتحاد عمال الأمازون (ALU) في فوز تاريخي للعمال.