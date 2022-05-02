شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليجرام يتيح للمستخدمين إرسال العملات المشفرة.. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن تخلى تطبيق المراسلة المشفرة Telegram سابقًا عن رمزه المميز، فإنه يدعم الآن مدفوعات التشفير، فوفقًا للبروتوكول، يمكن أن تجعل الإضافة مدفوعات التشفير على منصات المراسلة أكثر شيوعًا.

وأتاحت مؤسسة TON ، التي تدير رمز toncoin ، إمكانية الدفع بدون رسوم ، وإرسال العملات المشفرة إلى مستخدمين آخرين ، باستخدام toncoin (TON) في التطبيق، كما أضاف أيضًا القدرة على شراء البيتكوين داخل التطبيق.

وقد ألغي تليجرام الذي لديه حوالي 550 مليون مستخدم ، سابقًا خطته للرمز المميز الخاص به بعد طعن قانوني من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، حيث رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد Telegram في عام 2019 بعد أن جمعت 1.7 مليار دولار لتطوير رمزها المميز ، واصفة إياه بأنه عرض رمزي غير قانوني.

ودفع Telegram لاحقًا غرامة مالية إلى SEC ووافق على إعادة رأس المال إلى المستثمرين، ومنذ ذلك الحين ، أقر الرئيس التنفيذي لشركة تليجرام Pavel Durov رمزًا منفصلاً منفصلاً Toncoin يبدو أنه مستقل عن Telegram، و قال التقرير إن هذه هي العملة التي تم تمكينها الآن للمدفوعات على Telegram.

وقالت مؤسسة TON إنها مكنت من إرسال Toncoin "بدون رسوم معاملات إلى أي مستخدم Telegram" ، كما أعلنت على Twitter.