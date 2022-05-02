بعد شراء إيلون ماسك تويتر.. ما مصير المستبعدين عن المنصة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 مايو 2022 01:22 مساءً - استبعدت شركة تويتر طوال السنين الماضية عددًا من الاشخاص الذين خرقوا القوانين الخاصة بالموقع ولم يلتزموا بها، كالمروجين للمؤامرات والعنصريين والرافضين لوباء كورونا واللقاحات الخاصة به. ولعل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تربّع على قائمة المستبعدين من منصة التواصل الاجتماعي.

غير أنه بعد شراء الملياردير الأميركي “إيلون ماسك “لتويتر، وتصريحاته المركزة على حرية التعبير، تبرز تساؤلات عن مصير أولئك المستبعدين.

ونادى ماسك، مالك شركتي سبيس إكس وتيسلا، في أكثر من مناسبة بفسح المجال أمام أي محتوى لا يتعارض مع القانون.

وقد ساورت خبراء أمان الإنترنت مخاوف عدة من تصريحات ماسك بشأن حرية التعبير، ودفعتهم للتنبؤ بزيادة انتشار التحرش وخطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة عن اللقاح والانتخابات.

وقال “جيمي لونغوريا”، مدير البحث والتدريب في شبكة ديسإينفو ديفينس ليغ الأمريكية المعنية بمحاربة انتشار المعلومات الخاطئة، إن ”ما يبادر به ماسك تجاه بناء ساحة تواصل عامة، تتجه نحو إيجاد ساحة لا يرغب أحد بولوجها“؛ وفقا لموقع تك إكسبلور.

أمّا ترامب فقد صرّح سابقًا بأنه لن يعود إلى تويتر حتى لو رُفِع عنه الحظر المطبق عقب الهجوم على البيت الأبيض في الـ6 من كانون الثاني 2021.

وكان لترامب أحد أكثر الحسابات متابعة على تويتر، وعمل من خلاله على الرد على منتقديه، ونشر دعاية سياسية عن الانتخابات الأميركية عام 2020، ودعم أيضا معلومات خاطئة عن وباء كوفيد-19.

واشار “إيميرسون بروكينغ” الباحث المقيم في مختبر البحث الجنائي الرقمي التابع لمنظمة أتلانتك كاونسل الى انه ”على الرغم من تصريح ترامب، قد تكون العودة إلى تويتر مغرية جدا له، وبشكل خاص في حال ترشحه للانتخابات المقبلة عام 2024“.

ومُنِع أيضا، اثنان من مستشاري ترامب من تويتر، لانتهاكهما القواعد بشكل متكرر؛ وسبق أن دعا أحدهما إلى قطع رأس متخصص الأمراض المعدية الأول في الولايات المتحدة، أما الآخر فطُرِد بسبب تهديداته البذيئة لصحفيين من وكالة سي إن إن الأمريكية.

وشملت قائمة المحظورين من تويتر كثيرًا من العنصريين البيض والمعادين للسامية. وفي حين ساعدت سياسات تويتر السابقة على الحد من وجود القياديين العنصريين المتطرفين على المنصة، إلا أن العنصرية مازالت موجودة، وعبر بعض العنصريين عن سعادته بشراء ماسك لتويتر أملا بعودتهم إلى المنصة.

أما بالنسبة لمروجي المؤامرات، فإن تويتر أعلنت عن إيقاف 150 ألف حساب من حساباتهم اعتبارا من السنة الماضية، ولكنهم الآن متحمسون للعودة إلى المنصة، وبشكل خاص جماعة ”كيوآنون“ الذين يؤمنون أن ترامب كان يحارب أعداء عميقين للدولة من عبدة الشيطان وآكلي لحوم البشر والمتاجرين بالأطفال لأغراض جنسية.