شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات .. كيفية إتاحة فيس تايم لمستخدمي أندرويد وآيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تبحث عن بديل لـ زووم أو Microsoft Teams ، فقد ترغب في التحقق من ميزة فيس تايم الجديدة هذه في iOS 15، يمكنك تنزيل نظام التشغيل إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، حيث أتاحت آبل للأشخاص الذين لديهم هواتف أندرويد أو أجهزة كمبيوتر محمولة بنظام ويندوز الانضمام إلى مكالمات فيس تايم مع مستخدمي آيفون.

هذا لا يعني أن أجهزة آيفون مقطوعة عن العملية، حيث يعتمد FaceTime على نظام التشغيل iOS 15 الجديد - المتاح الآن للتنزيل مجانًا - ليبدو ويعمل بشكل أكبر مثل Zoom و Microsoft Teams، بالإضافة إلى السماح لك بالدردشة بالفيديو مع أشخاص خارج فقاعة Apple ، تتضمن تحديثات FaceTime طريقة عرض شبكية جديدة ، ووضع عمودي ، والقدرة على جدولة المكالمات وميزة حفلة مشاهدة تسمى SharePlay.



كيف أبدأ مكالمة FaceTime مع مستخدمي Android أو Windows؟ كيف أبدأ مكالمة FaceTime مع مستخدمي Android أو Windows؟ يمكنك القفز على مكالمة FaceTime باستخدام رابط، طالما أن الشخص الذي يقوم بجدولة أو بدء المكالمة لديه جهاز Apple وحساب Apple.



إذا كنت من مستخدمي Apple وقمت بتنزيل iOS 15 ، يمكنك بدء مكالمة FaceTime مع أشخاص على أجهزة Android أو Windows. إذا كنت من مستخدمي Apple وقمت بتنزيل iOS 15 ، يمكنك بدء مكالمة FaceTime مع أشخاص على أجهزة Android أو Windows.

1. افتح تطبيق FaceTime على هاتفك.

2. اضغط على إنشاء ارتباط.

3. ستنزلق شاشة من الأسفل تقول رابط FaceTime. يمكنك النقر فوق إضافة اسم لإدخال اسم للدردشة الخاصة بك.

4. على نفس الشاشة سترى خيارات لمشاركة الرابط من خلال الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو Twitter أو التقويم أو التطبيقات الأخرى الموجودة على هاتفك. أو يمكنك نسخ الرابط ولصقه بنفسك.

5. للانضمام إلى المكالمة بنفسك ، انقر فوق اسم الدردشة التي أنشأتها للت ، ثم انقر فوق "انضمام".

6. عندما ينقر مستخدم Android أو Windows على الرابط ، فسيأخذهم إلى غرفة الانتظار حيث يمكنك السماح لهم بالانضمام إلى المكالمة عن طريق النقر فوق علامة الاختيار بجوار اسمهم.

كيف أنضم إلى مكالمة FaceTime باستخدام Android أو Windows؟

للانضمام إلى مكالمة FaceTime على جهاز Android أو Windows ، كل ما تحتاجه هو الرابط الذي أرسله لك الشخص الذي لديه جهاز Apple. لست بحاجة إلى تنزيل تطبيق منفصل.



أما عن كيفية الانضمام إلى مكالمة FaceTime من خلال رابط مشترك: أما عن كيفية الانضمام إلى مكالمة FaceTime من خلال رابط مشترك:

1. افتح رابط FaceTime أينما تمت مشاركته معك.

2. سيفتح الرابط في متصفحك (ستحتاج إلى أحدث إصدار من Chrome أو Edge). أدخل اسمك، وانقر فوق متابعة.

3. ستظهر على الشاشة رسالة "في انتظار السماح بالدخول" حتى يوافق الشخص الذي دعاك على الانضمام إلى المكالمة.

لاحظت Apple في WWDC في يونيو أنه حتى على الويب ، تكون مكالمات FaceTime دائمًا مشفرة من طرف إلى طرف.