شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن أن تكون اللبنات الأولى للحياة قد أتت من الفضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قد يبدو الأمر غريبًا ، لكن من الممكن أن تكون بعض مكونات الحياة الأولى قد نُقلت إلى الأرض على نيزك، وفقت لتقرير digitartlend.

وأظهرت الأبحاث الحديثة أنه تم العثور على جميع اللبنات الأساسية الخمس للحمض النووي في النيازك.

ولكي نكون واضحين ، ليس الأمر أنه تم العثور على الحمض النووي على صخرة من الفضاء الخارجى وكانت النتيجة أنه تم العثور على كل من المركبات الأساسية الخمسة التي تتكون منها DNA و RNA ، والتي تسمى القواعد النووية في عينات النيزك.

وفى السابق ، تم العثور على ثلاثة فقط من هذه القواعد النووية على النيازك ، لكن الأبحاث الحديثة حددت الأخيرين.

وقال أحد المؤلفين ، داني جلافين من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا ، في بيان : "لدينا الآن دليل على أن المجموعة الكاملة من القواعد النووية المستخدمة في الحياة اليوم كان من الممكن أن تكون متاحة على الأرض عندما ظهرت الحياة.

والقاعدتان النوويتان البارزتان هما السيتوزين والثايمين كان التعرف عليها أصعب من التعرف على القواعد النووية الثلاثة الأخرى (الأدينين ، والجوانين ، واليوراسيل) لأنها تتمتع ببنية أكثر دقة يمكن تقسيمها بسهولة من خلال عملية جمع العينات وتحليلها.

وتصف وكالة ناسا الطريقة التقليدية لتحليل هذه العينات بأنها صنع "شاى نيزكى" ، حيث يتم وضع عينات صغيرة من نيزك فى سائل ساخن بحيث يتم استخراج العينات ودراسة المحلول المائى.

وأوضح غلافين: "ندرس هذه المستخلصات المائية لأنها تحتوي على مواد جيدة ، وجزيئات عضوية قديمة يمكن أن تكون اللبنات الأساسية لأصل الحياة على الأرض".

لكن القاعدتين النوويتين المتبقيتين تتطلبان طريقة أكثر دقة لتحديدها ، وذلك باستخدام الماء البارد وعملية تحليل أكثر حساسية.

وأوضح مؤلف مشارك آخر ، جيسون دوركين: "لقد تمكنت هذه المجموعة من إدارة تقنية تشبه القهوة الباردة أكثر من الشاي الساخن ، وهي قادرة على استخلاص المزيد من المركبات الحساسة". "لقد اندهشت لأنهم رأوا السيتوزين ، وهو هش للغاية."

ما إذا كانت مكونات الحياة قد وصلت بالفعل إلى الأرض على نيزك لا يزال سؤالًا مفتوحًا.

ويمكن أن تكون الحياة أيضًا قد تطورت من الحساء البدائى لكوكب الأرض الصغير جدًا ، من تفاعلات المركبات العضوية، ولكن هذا البحث يفتح المزيد من الاحتمالات للبحث المستقبلى فى هذا الموضوع.