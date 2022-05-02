شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية الحصول على لقطات شاشة لنظامي ويندوز 10 و ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء كنت تقوم بتنزيل ويندوز 11 أو تتمسك بنظام ويندوز 10 لفترة أطول ، فمن السهل التقاط لقطة شاشة لالتقاط جزء من شاشتك أو عرضها بالكامل. ربما ترغب في حفظ إيصال عبر الإنترنت، أو ربما ترغب في التقاط عمل ألعاب مميز بشكل خاص للتباهي به أمام أصدقائك.

ويوفر نظاما التشغيل Windows 10 و 11 نفس الأدوات المضمنة (أداة Snip & Sketch and Snipping Tool) ، وستتيح لك العديد من اختصارات لوحة المفاتيح التقاط لقطة شاشة في لحظة.

كيفية استخدام كل من أدوات لقطة شاشة Windows المضمنة والاختصارات الأخرى لأخذ لقطات شاشة في Windows 10 و Windows 11 ، حتى تتمكن من تحديد الخيار الذي تفضله.



قصاصة ورسم قصاصة ورسم تعد أداة Snip & Sketch أسهل في الوصول إلى لقطات الشاشة ومشاركتها والتعليق عليها من أداة القطع القديمة. ويمكنه الآن التقاط لقطة شاشة لنافذة على سطح المكتب الخاص بك ، وهو إغفال مفاجئ عندما تم تقديم التطبيق لأول مرة مما جعلنا نستخدم أداة Team Snipping Tool حتى وقت قريب.

أسهل طريقة لاستدعاء Snip & Sketch هي باستخدام اختصار لوحة المفاتيح مفتاح Windows + Shift + S. يمكنك أيضًا العثور على أداة Snip & Sketch المدرجة في القائمة الأبجدية للتطبيقات التي يتم الوصول إليها من زر البدء وكذلك في لوحة الإشعارات حيث تم إدراجه على أنه لقطة شاشة أو يمكنك فقط البحث عنها إذا لم تقم بتثبيت اختصار لوحة المفاتيح في الذاكرة. (إذا كنت تلتقط لقطة شاشة بشكل متكرر ، فننصحك بتثبيت التطبيق على شريط المهام.)

سيؤدي إما اختصار لوحة المفاتيح أو زر الإشعار إلى تعتيم شاشتك وفتح قائمة صغيرة في الجزء العلوي من شاشتك تتيح لك اختيار نوع لقطة الشاشة التي تريد التقاطها - مستطيلة أو حرة الشكل أو نافذة أو ملء الشاشة.

بمجرد التقاط لقطة الشاشة الخاصة بك، سيتم حفظها في الحافظة الخاصة بك وستظهر للحظات كإخطار في الزاوية اليمنى السفلية من شاشتك.

انقر فوق الإشعار لفتح لقطة الشاشة في تطبيق Snip & Sketch للتعليق عليها أو حفظها أو مشاركتها. (إذا فاتك الإشعار ، فافتح لوحة الإشعارات وستراه جالسًا هناك.

إذا قمت بفتح Snip & Sketch من قائمة Start (ابدأ) أو بالبحث عنه ، فسيتم فتح نافذة Snip & Sketch بدلاً من اللوحة الصغيرة أعلى الشاشة.

تحتاج إلى النقر فوق الزر "جديد" في الجزء العلوي الأيسر لبدء التقاط الشاشة وفتح اللوحة الصغيرة. إنها خطوة إضافية للمضي قدمًا بهذه الطريقة ، ولكنها تتيح لك أيضًا تأخير لقطة الشاشة. انقر فوق زر السهم لأسفل بجوار الزر "جديد" لتأخير القصاصة لمدة 3 أو 10 ثوانٍ.



أداة القص أداة القص

أداة القص موجودة منذ Windows Vista. حذر Windows لبضع سنوات من أن أداة Snipping Tool تتحرك بعيدًا ، لكنها لا تزال تعمل ، بما في ذلك في Windows 11.

تم حذف أداة Snipping Tool من قائمة التطبيقات من قائمة Start ، ولكن يمكن الوصول إليها بسهولة عبر شريط البحث .

انقر فوق الزر "جديد" لبدء عملية لقطة الشاشة. نوع القصاصة الافتراضي هو القصاصة المستطيلة ، ولكن يمكنك أيضًا أن تأخذ شكلًا حرًا وبملء الشاشة ومقاطع نافذة.

لا تحفظ أداة القطع لقطات الشاشة تلقائيًا - ستحتاج إلى حفظها يدويًا في الأداة قبل الخروج - وتقوم تلقائيًا بنسخ اللقطات إلى الحافظة.



شاشة الطباعة شاشة الطباعة

لالتقاط شاشتك بالكامل انقر فوق مفتاح Print Screen (يسمى أحيانًا PrtScn). لن يتم حفظ لقطة الشاشة الخاصة بك كملف ، ولكن سيتم نسخها إلى الحافظة.

ستحتاج إلى فتح أداة لتحرير الصور (مثل Microsoft Paint) ، ولصق لقطة الشاشة في المحرر وحفظ الملف من هناك.

يمكنك أيضًا تعيين زر PrtScn لفتح أداة Snip & Sketch بالانتقال إلى الإعدادات ثم سهولة الوصول ثم لوحة المفاتيح والتبديل باستخدام زر PrtScn لفتح لقطة الشاشة ضمن اختصار طباعة الشاشة.

مفتاح Windows + Print Screen

لالتقاط شاشتك بالكامل وحفظ لقطة الشاشة تلقائيًا ، انقر فوق مفتاح Windows + مفتاح شاشة الطباعة. ستصبح شاشتك خافتة لفترة وجيزة للإشارة إلى أنك قد التقطت لقطة شاشة للتو ، وسيتم حفظ لقطة الشاشة في مجلد الصور> لقطات الشاشة.

Alt + طباعة الشاشة

لالتقاط لقطة شاشة سريعة للنافذة النشطة ، استخدم اختصار لوحة المفاتيح Alt + PrtScn. سيؤدي هذا إلى التقاط النافذة النشطة حاليًا ونسخ لقطة الشاشة إلى الحافظة. ستحتاج إلى فتح اللقطة في محرر الصور لحفظها.



شريط اللعبة شريط اللعبة

يمكنك استخدام شريط اللعبة لالتقاط لقطة شاشة ، سواء كنت تلعب لعبة أم لا. اضغط على مفتاح Windows + G لاستدعاء شريط اللعبة.

يمكنك النقر فوق زر لقطة الشاشة في شريط اللعبة أو استخدام اختصار لوحة المفاتيح الافتراضي مفتاح Windows + Alt + PrtScn لالتقاط لقطة شاشة بملء الشاشة. لتعيين اختصار لوحة مفاتيح لقطة شاشة شريط اللعبة الخاص بك ، إلى الإعدادات> الألعاب> شريط اللعبة.

النسخ الاحتياطي قليلاً ، ستحتاج أيضًا إلى تمكين شريط الألعاب من صفحة الإعدادات هذه عن طريق التأكد من التبديل إلى تسجيل مقاطع اللعبة ولقطات الشاشة وعمليات البث باستخدام شريط الألعاب.

شعار Windows + خفض مستوى الصوت

إذا كنت تهز جهاز Microsoft Surface ، فيمكنك استخدام الأزرار المادية (نوعًا ما ، المادية) لالتقاط لقطة شاشة لشاشتك بالكامل - على غرار طريقة التقاط لقطة شاشة على أي هاتف أو جهاز لوحي آخر.

للقيام بذلك اضغط مع الاستمرار على زر اللمس لشعار Windows أسفل شاشة Surface واضغط على زر خفض الصوت الفعلي على جانب الجهاز اللوحي. ستخفت الشاشة لفترة وجيزة وسيتم حفظ لقطة الشاشة تلقائيًا في مجلد الصور> لقطات الشاشة.