شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستعرض خطة طموحة لإعادة قطعة من المريخ إلى الأرض ودراستها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت ناسا خطة طموحة لإعادة قطعة من المريخ إلى الأرض لدراستها، وتسمى مهمة إرجاع عينة المريخ ، والفكرة هي إرسال فريق آلي يتكون من مسبار ، وعربة جوالة ، ومركبة صعود إلى الكوكب الأحمر لالتقاط العينات التي يتم جمعها وإغلاقها في أنابيب بواسطة المسبار المتجول، وسيتم بعد ذلك إطلاق هذه العينات من سطح المريخ إلى المدار ، حيث سيتم جمعها وإعادتها إلى الأرض، وفقا لتقرير digitartlend.

ورغم أن هذا يبدو معقدًا ، تعمل ناسا على بعض الأجهزة المطلوبة لهذه المهمة الطموحة طويلة المدى ، وقد اختبرت الوكالة مؤخرًا تصميمًا جديدًا لمركبة نظام دخول الأرض والتي ستنقل العينة عبر الغلاف الجوي لكوكبنا وإلى السطح، وكان اختبارها دراماتيكيًا - أسقط نموذج السيارة من ارتفاع 1200 قدم ومعرفة ما إذا كان قد نجا.

وركز الاختبار على هيكل السيارة ، واختبار تصميم واحد محتمل للهيكل الذي يجب أن يحمى الإلكترونيات الدقيقة وعينة من الداخل من الحرارة وقوى المرور عبر الغلاف الجوي للأرض.

وللقيام بذلك ، تم إجراء الاختبار في ميدان الاختبار والتدريب في ولاية يوتا ، حيث صعدت طائرة هليكوبتر بنموذج للمركبة و isoshell تسمى وحدة عرض التصنيع (MDU) ، والتي كانت مغطاة بأجهزة استشعار ويبلغ عرضها 1.25 مترًا، ثم أسقطت المروحية MDU وتم تسجيل هبوطها، قادمة من ارتفاع 1200 قدم ، ووصلت MDU إلى السرعات التي يعتقد المهندسون أنها تعادل مهمة هبوط نموذجية.

وقال جيم كورليس ، كبير المهندسين في عينة المريخ: "كانت MDU مستقرة جدًا أثناء الهبوط - لم تتأرجح كثيرًا ، وهبطت بنجاح ، بمعنى أنه لم يكن هناك ضرر هيكلي ونجت من التأثير كما هو متوقع". إرجاع نظام دخول الأرض ، في بيان .

ومن النتائج الإيجابية الأخرى للاختبار أن الهوائي هبط في الاتجاه الصحيح ، مع هبوط وحدة MDU على أنفها كما كان يأمل المهندسون. الآن ، يمكن للفريق مواصلة العمل على خطط نظام Earth Entry System مع المزيد من الاختبارات في وقت لاحق من هذا العام.