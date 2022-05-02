شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن تخفيض آبل انتاج iPhone SE بعد حرب أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة آبل لتقليص إنتاج أجهزة iPhone SE بنسبة 20% فى الربع القادم مما كان مخططا له في الأصل، فى واحدة من أولى الدلائل على أن الحرب الأوكرانية والتضخم الذي يلوح في الأفق قد بدآ في تقليص الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

وأطلقت آبل هاتف iPhone SE كأول هاتف اقتصادي مزود بتقنية 5G قبل أقل من ثلاثة أسابيع، ولكن تخبر الآن العديد من الموردين أنها تهدف إلى خفض طلبات الإنتاج بنحو 2 إلى 3 ملايين وحدة لهذا الربع، مستشهدة بطلب أضعف من المتوقع.

وخفضت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة أيضًا الطلبات على سماعات AirPods بأكثر من 10 ملايين وحدة لعام 2022 بالكامل، حيث توقعت الشركة طلبًا قليلًا وأرادت خفض مستوى المخزونات.

وأظهرت بيانات Counterpoint Research أن الشركة شحنت نحو 76.8 مليون وحدة من AirPods في عام 2021، ولكن الشحنات الإجمالية لعام 2022 قد تشهد على الأرجح انخفاضًا.

وطلبت آبل أيضًا من الموردين إنتاج بضعة ملايين وحدة أقل من تشكيلة آيفون 13 بالكامل مما كان مخططًا له سابقًا، ولكن قالت إن هذا التعديل يعتمد على الطلب الموسمى.

وتؤكد هذه التحركات على الضغط المتزايد على صناعة التكنولوجيا في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وضاعفت هذه الحرب من نقص الرقاقات الذي ضرب سلسلة من الصناعات من الهواتف الذكية إلى السيارات.

وفرضت العديد من الحكومات عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، كما تعرضت سلسلة التوريد للاضطراب فى أسواق النفط والطاقة والمواد الخام.

ويهدد التضخم الذى يلوح فى الأفق بزيادة تكاليف معيشة الناس، كما يوجد مخاوف بشأن الطلب على المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية.

وأوقفت آبل مبيعاتها فى روسيا بعد فترة وجيزة من اندلاع حرب أوكرانيا بشكل غير متوقع، وأظهرت بيانات من IDC أن آبل هي صانع الهواتف الذكية رقم 3 في روسيا.

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