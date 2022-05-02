شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. كيفية حذف سجل بحث جوجل فى خطوتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل بحثت للتو عن شيء محرج على جوجل؟ مهما كانت عمليات البحث الأخيرة التي أجريتها جديرة بالازعاج ، فإن جوجل لديها طريقة سريعة وسهلة لحذف استعلامات البحث الأخيرة هذه، (يمكنك التحقق من كيفية منع Google من تعقبك وكيفية حذف سجل موقعك ونشاطك تلقائيًا أيضًا.)

الميزة التي كشف عنها عملاق البحث في مؤتمر مطوري Google I / O العام الماضي، هي من بين عدد قليل من الخيارات المصممة لحماية خصوصية المستخدم.

على الرغم من أن جوجل لم تتطرق إلى التفاصيل الدقيقة للأسباب المختلفة التي قد تجعل شخصًا ما يرغب في محو سجل سجل البحث الخاص به ، فقد أوضحت الشركة كيفية القيام بذلك ، إلى جانب إخفاء الصور المختارة من صور Google.

كيفية حذف سجل بحث جوجل الخاص بك بسرعة من آخر 15 دقيقة

الخطوة 1: اضغط على صورة ملفك الشخصي للوصول إلى قائمتك.

الخطوة 2: انقر فوق حذف آخر 15 دقيقة.

عندما تنتهي من ذلك ستمحو Google جميع محفوظات البحث من ربع الساعة السابق.