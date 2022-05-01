شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن أن تكون اللبنات الأولى للحياة قد أتت من الفضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يبدو الأمر غريبًا ولكن من الممكن أن تكون بعض المكونات المبكرة للحياة قد نُقلت إلى الأرض على نيزك، حيث أظهرت الأبحاث الحديثة أنه تم العثور على جميع اللبنات الأساسية الخمس للحمض النووي في النيازك.

ليس الأمر أنه تم العثور على الحمض النووي على صخرة من الفضاء الخارجي. بدلاً من ذلك كانت النتيجة أنه تم العثور على كل من المركبات الأساسية الخمسة التي تتكون منها DNA و RNA ، والتي تسمى القواعد النووية ، في عينات النيزك. في السابق تم العثور على ثلاثة فقط من هذه القواعد النووية على النيازك ، لكن الأبحاث الحديثة حددت الأخيرين.

قال أحد المؤلفين داني جلافين من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا ، في بيان: "لدينا الآن دليل على أن المجموعة الكاملة من القواعد النووية المستخدمة في الحياة اليوم كان من الممكن أن تكون متاحة على الأرض عندما ظهرت الحياة".

القاعدتان النوويتان البارزتان هما السيتوزين والثايمين. كان التعرف عليها أصعب من التعرف على القواعد النووية الثلاثة الأخرى (الأدينين ، والجوانين ، واليوراسيل) لأنها تتمتع ببنية أكثر دقة يمكن تقسيمها بسهولة من خلال عملية جمع العينات وتحليلها حسبما نقل موقع Digitartlends.

تصف وكالة ناسا الطريقة التقليدية لتحليل هذه العينات على أنها صنع "شاي نيزكي" ، حيث يتم وضع عينات صغيرة من نيزك في سائل ساخن بحيث يتم استخراج العينات ودراسة المحلول المائي.

أوضح جلافين: "ندرس هذه المستخلصات المائية لأنها تحتوي على مواد جيدة ، وجزيئات عضوية قديمة يمكن أن تكون اللبنات الأساسية لأصل الحياة على الأرض".

لكن القاعدتين النوويتين المتبقيتين تتطلبان طريقة أكثر حذرًا للتعرف عليها ، باستخدام الماء البارد وعملية تحليل أكثر حساسية. أوضح مؤلف مشارك آخر، جيسون دوركين: "لقد تمكنت هذه المجموعة من إدارة تقنية تشبه القهوة الباردة أكثر من الشاي الساخن ، وهي قادرة على استخلاص المزيد من المركبات الحساسة". "لقد اندهشت لأنهم رأوا السيتوزين ، وهو هش للغاية."

ما إذا كانت مكونات الحياة قد وصلت بالفعل إلى الأرض على نيزك لا يزال سؤالًا مفتوحًا. يمكن أن تكون الحياة أيضًا قد تطورت من الحساء البدائي لكوكب الأرض الصغير جدًا ، من تفاعلات المركبات العضوية. لكن هذا البحث يفتح المزيد من الاحتمالات للبحث المستقبلي في هذا الموضوع.

"هذا يضيف المزيد والمزيد من القطع ؛ تم العثور على النيازك تحتوي على السكريات والقواعد ، "قال دوركين. "من المثير أن نرى تقدمًا في صنع الجزيئات الأساسية لعلم الأحياء من الفضاء."