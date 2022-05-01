شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية كتم الصوت في تويتر وتنظيف جدولك الزمني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون تويتر مكانًا رائعًا للتفاعل مع الأصدقاء والعلامات التجارية والمشاهير وأي شخص يمكن تخيله تقريبًا. ثمن القبول؟ من المحتمل أن يقوم هؤلاء الأشخاص بتغريد أشياء لا تريد أن تسمع عنها.

الأفلام والبرامج التلفزيونية المفسدة هي مخاطرة محبطة ولكنها في الغالب غير ضارة. قراءة التغريدات التي تتضمن محتوى مؤلمًا أو محتملًا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحتك العقلية وهي مشكلة أكبر، يتركك موجز Twitter غير المفلتر عرضة لكل من هذه المخاطر والعديد من المخاطر بينهما.

هناك طريقة لحماية نفسك. يوفر Twitter خيار تجاهل الشروط ، بنفس الطريقة التي تقوم بها بكتم حساب لا تريد أن تسمع منه.

وفقًا لوصف Twitter: "عند كتم الكلمات ، لن تتلقى أي إشعارات جديدة للتغريدات التي تتضمنها أو ترى تغريدات بهذه الكلمات في مخططك الزمني."

إليك كيفية تنظيف جدولك الزمني من الموضوعات غير المرغوب فيها.

كيفية كتم كلمات معينة على تويتر

1. اضغط على صورة ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيسر من جهاز محمول. حدد المزيد إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر.

2. حدد الإعدادات والخصوصية

3. اختر الخصوصية والأمان

4. انتقل إلى كتم الصوت والحظر

5. اضغط على الكلمات المكتومة. إذا كان لديك أي مصطلحات مكتومة ، فسيتم عرضها في القائمة التالية.

6. في نظام iOS ، اضغط على الزر "إضافة" في أسفل اليمين. في نظام Android ، اضغط على الرمز + في أسفل اليمين (أعلى اليمين في متصفح الويب).

7. في الجزء العلوي من الشاشة ، أدخل الكلمة أو العبارة التي تريد كتمها. إذا كنت تريد تجاهل عدة مصطلحات ، وهو أكثر فاعلية بشكل عام ، فسيتعين عليك كتمها واحدة تلو الأخرى.

8. حدد التفاصيل المفضلة لكتم المصطلح: سواء كنت تريد كتم صوتها في المخطط الزمني بالكامل أو مجرد الإشعارات ، سواء كنت تريد كتمها من أي شخص أو الأشخاص الذين لا تتابعهم فقط ، والمدة التي تريدها ابق صامتًا.

9. اضغط على حفظ في أعلى يمين الشاشة لكتم صوت الكلمة أو العبارة. إذا كنت تريد إضافة المزيد من المصطلحات ، كرر مرة أخرى من الخطوة السادسة.