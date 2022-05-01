شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المشرعون فى نيويورك يريدون الحد من حصص إنتاجية المستودعات.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك جيسيكا راموس وعضو الجمعية لاتويا جوينر مشروع قانون جديد يهدف إلى الحد من حصص الإنتاج لعمال المستودعات، وفقا لتقرير engadged.

ومشروع القانون المسمى قانون حماية عمال المستودعات ، يستهدف ممارسات العمل فى أمازون، كما إنه يوسع ويعزز لغة مشروع قانون مشابه في كاليفورنيا تم توقيعه ليصبح قانونًا في عام 2021 ، مما يجعل الولاية أول ولاية فى الولايات المتحدة لديها تشريع ينظم حصص المستودعات.

وتمنع حصص الإنتاجية العمال من الامتثال لمعايير السلامة وتساهم فى ارتفاع معدلات الإصابة في المستودعات ، كما تشير راموس في بيان: إذا تم تمرير مشروع القانون ، فيمكن أن "يسهل عملية المساومة" للعمال الذين يسعون إلى تقديم مطالب لأغراض صحية في أماكن عملهم.

وسيتعين على المستودعات إجراء تقييم مريح لجميع المهام إذا أصبح مشروع القانون قانونًا ، وقد تواجه الشركات عقوبات إذا تبين أنها غير موجودة، وستقوم وزارة العمل بولاية نيويورك بفرض القواعد الموضوعة بموجب مشروع القانون.

ووفقًا لتقارير Motherboard ، سيتطلب قانون حماية عمال المستودعات من أصحاب العمل الذين لديهم 50 موظفًا على الأقل في مستودع واحد أو 500 عامل على مستوى الولاية وصف حصص الإنتاجية الخاصة بهم في وصف مكتوب.

ويجب عليهم أيضًا شرح كيفية تطوير حصصهم وكيف يمكن استخدامها لأغراض تأديبية إذا تم تمرير الفاتورة ، فيمكن التأكد من أن الموظفين يمنحون عمالهم فترات راحة ودورة مياه أيضًا.

ووصلت أمازون إلى المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل الأكثر خطورة في الولايات المتحدة للمرة الثالثة هذا العام، وضمت مجموعة الدعوة أمازون بسبب معدل إصابة يزيد عن ضعف متوسط ​​الصناعة وسلطت الضوء على الوفيات التي حدثت في منشأتها في بسمر ، ألاباما.

كما اتهم المدافعون عن حقوق العمال مؤخرًا عملاق التجارة الإلكترونية باستخدام مخطط توظيف العمل الخيرى لإخفاء معدلات الإصابة الحقيقية فى مستودعاته.