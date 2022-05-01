شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. تيليجرام تتيح للمستخدمين إرسال العملات المشفرة عبر TON blockchain والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح تيليجرام للمستخدمين إرسال Toncoin ، وهي العملة المشفرة المبنية على جهود بلوكتشين المهجورة من تيليجرام ، مباشرة من الدردشات داخل تطبيق المراسلة (عبر البروتوكول). وفي منشور على تويتر ، أعلنت TON (الشبكة المفتوحة) أن تيليجرام يدعم الآن معاملات Toncoin بدون أي رسوم مرفقة.

تضمن TON مقطع فيديو قصيرًا يوضح كيفية عمل معاملات التشفير على النظام الأساسي. للبدء ، سيتعين عليك إضافة روبوت Telegram's Wallet إلى قائمة المرفقات ، والتي تتيح لك "شراء عملة مشفرة عن طريق البطاقة المصرفية ، والتبادل ، والتحويل إلى محافظ أخرى".

عندما تكون جاهزًا لإرسال عملة مشفرة ، يمكنك سحب المحفظة من قائمة المرفقات أثناء الدردشة ، وإدخال مبلغ Toncoin الذي تريد إرساله ، وتأكيد جميع التفاصيل ، ثم النقر على "إرسال". سيتلقى المستلم الخاص بك Toncoin من خلال الدردشة.

في عام 2020 ، أغلقت تيليجرام عمليتها الخاصة بالعملات المشفرة بعد مواجهة ضغوط من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). المشروع ، المعروف في الأصل باسم Telegram Open Network (TON) ، تم تطويره من قبل الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام Pavel Durov وشقيقه Nikolai في عام 2018. وبعد عام أمرت لجنة الأوراق المالية والبورصات تيليجرام بوقف مبيعاتها من Gram ، وهو الرمز المميز المرتبط بـ TON blockchain ، بعد أن قالت إنها فشلت في تسجيل 1.7 مليار دولار من المبيعات التي تم جمعها كجزء من عرض العملة الأولي (ICO).

حتى بعد أن تخلت تيليجىاغ عن مشروع TON ، قامت مجموعة من المطورين بإبقائه قائمًا ، وأعادوا تسميته The Open Network وأعادوا تسمية Gram باسم Toncoin. أعرب دوروف عن دعمه للمشروع في ديسمبر الماضي، قائلا: "أنا فخور بأن التكنولوجيا التي أنشأناها ما زالت حية ومتطورة ... لا تزال TON تتقدم بسنوات على كل شيء آخر في عالم blockchain." في وقت سابق من هذا الشهر ، تمكنت مؤسسة TON من جمع تبرعات بقيمة مليار دولار.