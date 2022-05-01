شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل اختبار صاروخ ستارشيب للحصول على تصريح من إدارة الطيران الفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن تتمكن سبيس إكس من اختبار صاروخ ستارشيب من الجيل التالي لبعض الوقت، حيث سيتعين على الشركة الانتظار لفترة أطول للحصول على تصريح من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA). تم تأجيل إصدار المراجعة البيئية النهائية لإطلاق إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) حتى 31 مايو ، وفقا لما نقلته الوكالة.

لقد مرت المراجعة البيئية ، المسماة التقييم البيئي البرنامجي (PEA) ، بمرحلة المسودة العام الماضي. لكن إدارة الطيران الفيدرالية تقول إنها ستنتظر إصدار تقريرها النهائي حتى نهاية الشهر المقبل. يأتي هذا بعد إعلان سابق من قبل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بأنها تنوي إصدار المراجعة في نهاية أبريل ، لكن هذا لن يحدث الآن.

الإطلاق المعني هو أول رحلة تجريبية مدارية للمركبة Starship ، عندما يتم إطلاق المركبة الفضائية Super Heavy Booster و Starship في الهواء ، ثم سينطلق كلا القسمين في المحيط بعد حوالي 90 دقيقة حسبما نقل موقع Digitartlends.

يتمثل مفهوم PEA في تقييم ما إذا كان الإطلاق المخطط له يمكن أن يسبب أي تهديد للسلامة العامة ، مثل التحليق فوق منطقة مأهولة بالسكان، وما إذا كان يثير أي قضايا تتعلق بالأمن القومي ، وتغطية قضايا التأمين ، وأي آثار بيئية للإطلاق، وفي تفسير للتأخير، قالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها بصدد الانتهاء من المراجعة وأنها كانت تستجيب للتعليقات العامة التي أعقبت مسودة التقرير.

وقالت الوكالة: "تقوم إدارة الطيران الفيدرالية بوضع اللمسات الأخيرة على مراجعة PEA النهائية ، بما في ذلك الرد على التعليقات وضمان الاتساق مع تطبيق ترخيص SpaceX". "تقوم إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أيضًا بإكمال الاستشارة وتأكيد التخفيف لعمليات سبيس إكس المقترحة، يجب أن تكتمل جميع المشاورات قبل أن تتمكن إدارة الطيران الفيدرالية من إصدار PEA النهائي ".

على الرغم من أن عشاق الفضاء ومعجبي SpaceX لن يكونوا سعداء بهذا التأخير الأخير ، فليس من الواضح ما إذا كان النموذج الأولي لـ Starship جاهزًا بالفعل لأول رحلة تجريبية مدارية. وفقًا لتقارير سبيس ، قال الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس إيلون ماسك الشهر الماضي إن الشركة لا تزال بحاجة إلى إنهاء بناء محركاتها ودمجها في المركبة الفضائية ، لذلك كان يقدر شهر مايو على أقرب تقدير لأول رحلة اختبار مدارية للمركبة الفضائية.