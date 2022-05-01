شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تصادر 725 مليون دولار من أصول شاومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادرت الهند أصولًا تبلغ قيمتها حوالي 725 مليون دولار من Xiaomi India بعد أن وجدت وكالة مكافحة غسيل الأموال في البلاد أن الشركة التابعة قد انتهكت قوانين الصرف الأجنبى المحلية، وفقا لتقرير engadged.

وبالنسبة الى رويترز أعلنت مديرية الإنفاذ الهندية السبت الماضى أنها قررت مؤخرًا أن شاومى Xiaomi قد أجرت تحويلات غير قانونية عندما حاولت تمرير بعض التحويلات على أنها مدفوعات إتاوات.

وذهبت تلك الأموال إلى ثلاث شركات أجنبية ، بما في ذلك واحدة تحت راية Xiaomi الأوسع، ووجدت مديرية الإنفاذ أن Xiaomi صممت المدفوعات لصالح نفسها.

وقالت الوكالة "تم تحويل هذه المبالغ الضخمة باسم الإتاوات بناء على تعليمات من كيانات المجموعة الأم الصينية، وبدأت مديرية الإنفاذ الهندية التحقيق في الشركة التابعة من بين عدد قليل من الشركات الصينية المحلية الأخرى ، في ديسمبر الماضى اتهمت شركة Xiaomi بتقديم "معلومات مضللة للبنوك أثناء تحويل الأموال إلى الخارج.

وعلى تويتر ، قالت Xiaomi إنها تعتقد أن مدفوعاتها كانت مشروعة، وصرحت الشركة بأن مدفوعات الإتاوة التي قدمتها شركة Xiaomi India كانت تتعلق بالتكنولوجيات غير المرخصة وعناوين IP المستخدمة فى منتجات النسخة الهندية الخاصة بنا، ونحن ملتزمون بالعمل عن كثب مع السلطات الحكومية لتوضيح أى سوء فهم.

واعتبارًا من العام الماضى ، كانت Xiaomi هي الشركة الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية في الهند ، مع وجود مهيمن حصة 24% من السوق، ولكن مثل العديد من الشركات الصينية فى الهند ، فقد اضطرت مؤخرًا إلى التعامل مع نظام تنظيمى أصبح أقل ترحيبًا بمصالح الأعمال الصينية.

وفى عام 2021 ، قامت الهند مؤقتًا بحظر TikTok فى أعقاب النزاع الحدودى بين البلاد والصين وما ورد لاحقًا حجب موافقات جهاز WiFi لتشجيع الإنتاج المحلى.

يذكر أن شاومى هى شركة صينية لتصنيع الأجهزة الإلكترونية ومقرها الاصلى فى بكين .