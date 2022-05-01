شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تلغى مسلسل قوة الفضاء بعد موسمين من عرضه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت نتفليكس مسلسل قوة الفضاء وهو المسلسل الكوميدى الذى لم يحصل على الموسم الثالث للمبدع المشارك باركس آند ريكريشن غريغ دانيلز، ويأتى الإلغاء بعد أسابيع فقط من الموسم الثانى من Space Force والذى تم عرضه لأول مرة فى 18 فبراير، وفقا لتقرير engadged.

وتألق المسلسل المستوحى من قرار إدارة ترامب بإنشاء قوة فضائية ستيف كاريل كجنرال أربع نجوم، وعلى الرغم من إحاطة كاريل بفريق عمل مرصع بالنجوم شمل أمثال جون مالكوفيتش وبن شوارتز ، فإن العرض لم يرق إلى مستوى فرضيته، وفشلت السلسلة في جذب ما يكفى من الجمهور لتبرير ميزانية إنتاجها.

ويأتى الإلغاء بعد أيام فقط من قيام Netflix بتسريح عدد كبير من الكتاب والمحررين الذين استعانت بهم لتشغيلها، وفى 19 أبريل كشفت الشركة عن خسارة حوالى 200000 مشترك فى الربع الأول من عام 2022 ، وهى أول خسارة لها منذ عقد.