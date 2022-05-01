شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل لديك جهاز iPhone و iPad؟.. استخدم هذه الحيلة للنسخ واللصق بين الأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح لك نظام آبل العمل بسهولة على هاتفك الذكي ثم الانتقال إلى جهاز آخر ، مثل جهازك اللوحي والمتابعة من حيث توقفت سواء كنت تتصفح الإنترنت أو تقوم بالدفع عبر الإنترنت، أو ترسم رسمًا أو ترسل رسالة نصية إلى أصدقائك، يمكنك استخدام ميزة تُعرف باسم Continuity ، والتي تربط جميع أجهزة Apple الخاصة بك بسلاسة.

واحدة من أفضل أدوات Continuity هي الحافظة العامة. باستخدام الحافظة العامة، يمكنك نسخ صورة أو مقطع فيديو أو رابط على جهاز iPhone الخاص بك ثم الانتقال إلى جهاز iPad أو MacBook ولصقه دون أي مشاكل.

إذا كنت معتادًا على الأداة بالفعل ، فأنت تعلم مدى فائدتها. ولكن يمكننا أيضًا إخبارك عن إيماءة خفية تجعل استخدام الحافظة العامة أسهل بكثير.

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لكي تعمل ميزة Continuity على منتجات Apple الخاصة بك، يجب أن يفي كل جهاز بالمتطلبات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى نفس حساب iCloud متصل بنفس شبكة Wi-Fi

يجب تمكين Bluetooth و Handoff أيضا، بينما تعمل ميزة الحافظة العامة على معظم أجهزة Apple ، يجب التركيز فقط في هذا الدليل على الأجهزة التي تعمل باللمس، والتي تستخدم إيماءات القرص مع الاستمرارية، لذلك سيكون هذا فقط مع طرز iPhone و iPad و iPod touch المتوافقة التي تعمل بنظام iOS على الأقل 10.

استخدم إيماءات القرص للنسخ واللصق بسهولة بين جهاز iPhone و iPad

توجد عدة طرق للنسخ واللصق باستخدام ميزة الحافظة العامة، ولكن أسرع طريقة للقيام بذلك هي باستخدام إيماءات القرص:

النسخ: اضغط بثلاثة أصابع

لصق: اضغط بثلاثة أصابع

أفضل طريقة لاستخدام هذه الميزة هي الصور ومقاطع الفيديو في تطبيق الصور. لنفترض أنك تريد نسخ صورة ولصقها من جهاز iPhone إلى جهاز iPad. كل ما عليك فعله هو فتح تطبيق الصور على جهاز iPhone الخاص بك، والعثور على الصورة التي تريد ترحيلها ثم الضغط بثلاثة أصابع لنسخها إلى الحافظة الخاصة بك.

لنقل الصورة بعد ذلك إلى جهازك الآخر، افتح جهاز iPad وانتقل إلى تطبيق مثل الملاحظات أو الرسائل واضغط بثلاثة أصابع للصق الصورة.

يمكنك فعل الشيء نفسه مع الروابط والنصوص ، لكن كلاهما يحتاج إلى تمييز قبل استخدام إيماءات القرص لنسخها إلى الحافظة الخاصة بك ونقلها إلى جهاز آخر.