تسريبات جديدة و “مميزة” عن ساعة غوغل المرتقبة “Pixel”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

مع قرب انطلاقة ساعة غوغل الجديدة “Pixel”، تزداد التسريبات التي تكشف أبرز المميزات المنتظرة، حيث أشارت آخرها، إلى أن الساعة تأتي بميزة دعم الاتصال الخلوي كما تضم بطارية بقدرة 300 mAh.

تستعد عملاق البحث لإطلاق أول إصدار من الساعات الذكية والتي تأتي إلى الأسواق بعلامة “Pixel” التجارية، ولقد استعرضت التسريبات السابقة تصميم الساعة الذكية من خلال صور حية نشرت مؤخراً.

ولقد أشارت التسريبات أيضاً إلى أن السعر المتوقع لساعة جوجل القادمة سيتراوح بين 300 إلى 400 دولار، كما تأتي ساعة Pixel الذكية بأكثر من نموذج.

أيضاً من المتوقع أن تستمر ساعة جوجل المرتقبة بعمر شحن يتراوح بين 24 إلى 40 ساعة، وهو عمر الشحن الذي تقدمه بعض الإصدارات المنافسة في الأسواق من ساعات Galaxy Watch 4، وFossil Gen 6، وSkagen Falster Gen 6، حيث تأتي هذه الإصدارات بنفس سعة البطارية المتوقع لساعة جوجل.

من جانب أخر ترتكز ساعة جوجل الذكية القادمة على تحديث نظام تشغيل WearOS الذي يجلب تحسينات أكثر، مع إدارة الطاقة في البطارية بكفاءة أعلى.

وبدأت شركة جوجل Google العملاقة اقتحام مجال صناعة التكنولوجيا الاستهلاكية في السنوات الأخيرة، وذلك بإنتاج بعض السلع التكنولوجية لعامة الجماهير، بداية من نظارات جوجل Google Glass، مرورا بالكمبيوتر المحمول (لاب توب) بيكسل بوكس Pixelbooks، ووصولا إلى ساعات جوجل الذكية المنتظرة بيكسل ووتش Pixel Watch التي يتوقع بأن تفوق إمكانياتها جميع منافسيها.