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تكنولوجيا: تقرير: قرار آبل بشأن إزالة التطبيقات القديمة من متجرها يثير الجدل المطورين

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القاهرة - سامية سيد - في الآونة الأخيرة اشتكى العديد من المطورين من تهديد شركة آبل بإزالة تطبيقاتهم من متجر التطبيقات لأنه لم يتم تحديثها في "فترة زمنية طويلة". استجابت الشركة - من خلال إصدار بيان صحفي يقول بشكل فعال أنه لا أحد يقوم بتنزيل التطبيقات حسبما نقل موقع ذا فيرج.

 

تضمن الإشعار ما يلي:

 

كجزء من عملية تحسينات App Store ، فإن مطوري التطبيقات الذين لم يتم تحديثهم خلال السنوات الثلاث الماضية ويفشلون في تلبية الحد الأدنى من الحد الأدنى للتنزيل - مما يعني أن التطبيق لم يتم تنزيله على الإطلاق أو مرات قليلة للغاية خلال فترة 12 شهرًا متتالية - تلقي رسالة بريد إلكتروني لإعلامهم بأنه قد تم تحديد تطبيقهم لإمكانية إزالته من متجر التطبيقات.

 

لقد سمعنا عن رسائل البريد الإلكتروني هذه من قبل - في الأسبوع الماضي ، أبلغ مطورو مثل Robert Kabwe و Emilia Lazer-Walker عن تلقيها ، وأعربوا عن قلقهم لأن لديهم 30 يومًا لتحديث تطبيقاتهم ، أو ستتم إزالتهم من المتجر. شارك مطورون آخرون تجارب مماثلة على Twitter ، قائلين إن السياسة ، ومقدار الوقت الممنوح لهم لإجراء التغييرات ، كانت غير عادلة للمطورين المستقلين.

 

كما أعربوا عن مخاوف أعمق بشأن قرار Apple مسح فئة كاملة من التطبيقات لأنها تعتقد أنها لا تنتمي إلى متجرها. جادل Lazer-Walker بضرورة السماح للألعاب بالانتهاء ، وأنه لا يزال من الممكن أن تكون ذات قيمة دون أن تكون خدمة. أعرب كابوي عن فكرة مماثلة ، مشيرًا إلى أنه لا يزال بإمكانك شراء ألعاب وحدة التحكم من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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