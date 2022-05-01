شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: قرار آبل بشأن إزالة التطبيقات القديمة من متجرها يثير الجدل المطورين والان مع تفاصيل الخبر
تضمن الإشعار ما يلي:
كجزء من عملية تحسينات App Store ، فإن مطوري التطبيقات الذين لم يتم تحديثهم خلال السنوات الثلاث الماضية ويفشلون في تلبية الحد الأدنى من الحد الأدنى للتنزيل - مما يعني أن التطبيق لم يتم تنزيله على الإطلاق أو مرات قليلة للغاية خلال فترة 12 شهرًا متتالية - تلقي رسالة بريد إلكتروني لإعلامهم بأنه قد تم تحديد تطبيقهم لإمكانية إزالته من متجر التطبيقات.
لقد سمعنا عن رسائل البريد الإلكتروني هذه من قبل - في الأسبوع الماضي ، أبلغ مطورو مثل Robert Kabwe و Emilia Lazer-Walker عن تلقيها ، وأعربوا عن قلقهم لأن لديهم 30 يومًا لتحديث تطبيقاتهم ، أو ستتم إزالتهم من المتجر. شارك مطورون آخرون تجارب مماثلة على Twitter ، قائلين إن السياسة ، ومقدار الوقت الممنوح لهم لإجراء التغييرات ، كانت غير عادلة للمطورين المستقلين.
كما أعربوا عن مخاوف أعمق بشأن قرار Apple مسح فئة كاملة من التطبيقات لأنها تعتقد أنها لا تنتمي إلى متجرها. جادل Lazer-Walker بضرورة السماح للألعاب بالانتهاء ، وأنه لا يزال من الممكن أن تكون ذات قيمة دون أن تكون خدمة. أعرب كابوي عن فكرة مماثلة ، مشيرًا إلى أنه لا يزال بإمكانك شراء ألعاب وحدة التحكم من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.