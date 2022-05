شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإعلان عن لعبة 2022 Call of Duty .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Activision Blizzard عن لعبة Call of Duty لهذا العام، حيث ستكون لعبة Call of Duty لهذا العام هي Modern Warfare 2، وهي تكملة مباشرة للعبة Modern Warfare لعام 2019، وقد أعلن مطور اللعبة وناشرها عبر حساب Call of Duty Twitter الرسمي.

وفي مقطع فيديو مدته 16 ثانية تمت مشاركته مع تغريدة "عصر جديد من Call of Duty قادم. #ModernWarfare2"، تم الكشف عن شعار اللعبة القادمة فقط.

ويضع هذا الإعلان الشائعات حول عدم وجود عناوين Call of Duty الرئيسية التي سيتم إطلاقها هذا العام للراحة، وفي وقت سابق، نظرًا لتقرير صادر عن Bloomberg ، ترددت شائعات أنه نظرًا لضعف مبيعاتCall of Duty: Vanguard، قد تكون Activision تتلاعب بفكرة تخطي هذا العام وإطلاق لعبة Call of Duty الجديدة فقط في عام 2023، وهي شائعة.

وفيما يتعلق بخطة الشركة لألعاب Call of Duty المستقبلية ، قالت Activision: "لدينا قائمة مثيرة من تجارب Call of Duty المتميزة والمجانية لهذا العام والعام المقبل وما بعده".

وستكون Modern Warfare 2 الجديدة هي خامس دخول رئيسي في سلسلة Modern Warfare لألعاب Call of Duty، وبصرف النظر عن الشعار الذي تم الكشف عنه، لا يوجد شيء آخر معروف عن اللعبة في الوقت الحالي.

وتعد Call of Duty Modern Warfare (2019) واحدة من أكثر الألعاب نجاحًا في امتياز Call of Duty، وعندما تم إطلاق Call of Duty Modern Warfare في عام 2019 ، جلبت أيضًا لعبة Battle Royale المستقلة Warzone التي يمكن لعبها مجانًا، وكان Warzone ضربة ساحقة فورية، ففي الأيام الأربعة الأولى من إطلاق اللعبة ، انضم إليها حوالي 15 مليون لاعب ، وهو رقم وصل إلى 60 مليونًا واستمر في الازدياد.