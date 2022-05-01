شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إضافة شخص آخر إلى Face ID على هاتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تشارك أيفون مع شخص آخر، أو كنت تريد أن يتمكن شخص آخر من الوصول إلى هاتفك في حالة الطوارئ، فيمكنك دائمًا مشاركة رمز المرور الخاص بك، ولكن من الأنسب جدًا السماح لهذا الشخص الثاني بتسجيل الدخول إلى الهاتف باستخدام Face ID، وهنا نرصد لك الخطوات وفقا لما ذكره موقع "business insider".

تم تصميم خيار المظهر البديل في إعدادات Face ID للسماح لك بالتقاط نسختين مختلفتين من وجهك، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا إذا كان Face ID يواجه مشكلة في التعرف عليك عند ارتداء أنواع معينة من النظارات أو أغطية الرأس.

ولكن إذا كان Face ID يعمل جيدًا بالنسبة لك، فيمكنك إعادة تعيين الغرض من المظهر البديل لشخص آخر تمامًا.

1. ابدأ تطبيق الإعدادات.

2. اضغط على Face ID ورمز المرور، وستحتاج إلى إدخال رمز المرور الخاص بك للوصول إلى صفحة الإعدادات هذه.

3. اضغط على إعداد مظهر بديل.

4. اعط أيفون للشخص الآخر ودعه يتبع التعليمات لإعداد Face ID.

يجب أن يكون كلاكما قادرًا الآن على تسجيل الدخول إلى الهاتف باستخدام Face ID.

إذا كنت لا ترى إعداد مظهر بديل، فهذا يعني أنك قمت بذلك بالفعل، ربما يكون لديك ملفي تعريف مظهر لنفسك.

يمكنك في هذه الحالة، أن تضغط فوق إعادة تعيين Face ID، وسيؤدي هذا إلى مسح كلا ملفات تعريف Face ID، ستحتاج إلى إعداد Face ID لنفسك، وبعد ذلك يمكنك استخدام خيار المظهر البديل لشخص آخر.