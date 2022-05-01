شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلايستيشن تعلن تأجيل لعبة "ستراى" لـ "سايبر بانك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بيلايستيشن فى تغريدة رسمية، عن تأجيل لعبة "ستراي" لCyberpunk إلي صيف 2022، حيث كان الناشر Annapurna Interactive قد أكد فى يوليو الماضي، أنه سيتم إصدار Stray في أوائل عام 2022 على PS5 و PS4 و Steam.

وStray هي لعبة مغامرات قطط من منظور شخص ثالث تقع وسط الأزقة المفصلة المضاءة بالنيون لمدينة إلكترونية متدهورة والبيئات الغامضة حسبما نقل موقع ذا فيرج.

وتجول في محيط مرتفع ومنخفض ، دافع ضد التهديدات غير المتوقعة وحل ألغاز هذا المكان، الذي لا يسكنه سوى الروبوتات والمخلوقات الخطرة.

ويصادق أيضًا المستخدم طائرة بدون طيار تُعرف باسم B-12 يمكنها مساعدتك على التفاعل مع الأشياء والتواصل مع سكان المدينة حسبما نقل مطور BlueTwelve Studio في صفحة Steam الخاصة باللعبة.