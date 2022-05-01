شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يجرى تغييرا يتيح استخدام التطبيق على هواتف متعددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى تطبيق واتساب تغيير يتيح لك استخدام التطبيق على هواتف متعددة، حيث يعمل تطبيق الدردشة بالفعل عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية - ولكن ليس لهاتف ذكي ثانوي، كذلك يعد إصلاح كبير لتطبيق الدردشة المملوك لشركة Meta.

والتغيير مطلوب منذ فترة طويلة من قبل المستخدمين الذين قد يكون لديهم هاتف احتياطي.

لفترة طويلة كان من الممكن استخدام WhatsApp على جهاز كمبيوتر فقط إذا كان هاتفك متصلًا بالإنترنت ومرتبطًا حسبما نقل موقع TheSun.

لكن في (نوفمبر) 2021 ، بدأ تطبيق واتسآب في منح المستخدمين إمكانية "ربط" الأجهزة.

هذا يعني أنه يمكنك استخدام إصدار سطح المكتب من WhatsApp حتى لو لم يكن هاتفك متاحًا.

لا يزال هذا لا يعمل مع أي شخص يستخدم هاتفًا ذكيًا ثانيًا - فأنت ببساطة عالق.

يبدو الآن أن WhatsApp يختبر القدرة على ربط هاتف ذكي آخر أيضًا.

ظهرت صورة توضح التغيير داخل نسخة تجريبية من WhatsApp.

تم الكشف عن الميزة المدهشة من قبل المحققين في WABetaInfo ، الذين قاموا بتعدين تطبيق WhatsApp التجريبي التجريبي للتغييرات القادمة.

وسجل الجهاز كرفيق لاستخدام WhatsApp على جهاز آخر.

"افتح WhatsApp على هاتفك. انقر على" القائمة "أو" الإعدادات "وحدد" الأجهزة المرتبطة ".

"وجِّه هاتفك إلى الشاشة لمسح الرمز ضوئيًا."

والأمر قد يكون مفيد فقط إذا كنت محظوظًا بما يكفي لامتلاك هاتفين، إلا أنه غير متوفر حاليًا: إنه قيد التطوير للإصدار التجريبي من WhatsApp.

لذلك ستحصل على حق الوصول أولاً إذا تم قبولك في الإصدار التجريبي من WhatsApp.

وإلا فسيتعين عليك الانتظار حتى يتم طرحه للجمهور.

قد يستغرق ذلك أسابيع أو شهورًا أو حتى سنوات اعتمادًا على كيفية تطور التطور.

ولكن إذا تم المضي قدمًا فسوف يفتح التطبيق لملايين الأجهزة الإضافية.

إذا كنت ترغب في الانضمام إلى WhatsApp beta.

كيفية الانضمام إلى WhatsApp beta لتنزيل WhatsApp beta لهاتفك الذكي ، يجب عليك الانتقال إلى Google Play على جهاز Android والبحث عن WhatsApp.

قم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى "كن أحد مختبري الإصدار التجريبي".

اضغط على زر "أنا في" ثم انقر على "انضمام" للتأكيد.

الآن كل ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.

يعد الانضمام إلى WhatsApp beta على iPhone أكثر صعوبة ولديه سعة محدودة.