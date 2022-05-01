شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حظر رقم على جهاز أندرويد باستخدام تطبيق الهاتف أو الرسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تتلقى مكالمة بشكل متكرر من نفس المسوق الهاتفي أو متصل آخر غير مرغوب فيه، يمكنك حظر هذه المكالمة، وبمجرد القيام بذلك، سيتم إرسال أي رقم محظور يتصل بك على هاتف أندرويد مباشرة إلى البريد الصوتي، ولن يتم إخطار الشخص الذي قمت بحظره بأنك قمت بذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية حظر رقم على أندرويدبينما يمكن أن تختلف خطوات حظر مكالمة حسب العلامة التجارية للجهاز وإصدار أندرويد، في معظم الحالات، يمكنك حظر المكالمات من خلال تطبيق الهاتف أو تطبيق الرسائل.





كيفية حظر رقم على أندرويد باستخدام تطبيق الهاتفيمكنك لحظر رقم أو جهة اتصال على هاتف أندرويد، أن تنتقل إلى إعدادات تطبيق الهاتف واضغط على خيار الأرقام المحظورة.

فيما يلي تفصيل كامل خطوة بخطوة:

1. افتح تطبيق الهاتف.

2. أثناء وجودك في علامة التبويب "الطلب" أو "سجلات المكالمات"، اضغط فوق قائمة "المزيد من الخيارات"، ممثلة بالنقاط الرأسية الثلاث في أعلى يمين التطبيق.

3. اختر إعدادات الاتصال من القائمة المنسدلة.

4. اضغط فوق حظر المكالمات ورفضها برسالة في إعدادات الاتصال.

5. اضغط على الأرقام المحظورة.

6. اضغط على علامة الجمع في أعلى اليمين لإضافة الرقم الذي ترغب في حظره.

7. في النافذة المنبثقة التي تظهر، اضغط فوق رقم جديد، ويمكنك أيضًا اختيار حظر رقم من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك أو سجلات المكالمات في نفس النافذة المنبثقة.

8. ادخل رقم الهاتف الذي تريد حظر المكالمات والرسائل النصية منه يدويًا ثم اضغط على "حظر".





كيفية حظر رقم على أندرويد باستخدام تطبيق الرسائليمكنك أيضًا حظر رقم باستخدام تطبيق الرسائل باتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق الرسائل.

2. اضغط على النقاط الثلاث الرأسية في الزاوية اليمنى العليا.

3. حدد الإعدادات من قائمة الخيارات في القائمة المنسدلة.

4. اضغط فوق حظر الرسائل في الإعدادات.

5. اضغط على الأرقام المحظورة.

6. اضغط على علامة الجمع في أعلى اليمين لإضافة الرقم الذي ترغب في حظره.

7. في النافذة المنبثقة التي تظهر، اضغط فوق رقم جديد.

8. ادخل رقم الهاتف الذي تريد حظر المكالمات والرسائل النصية منه يدويًا ثم اضغط على "حظر".