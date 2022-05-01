شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتعامل مع جهاز أندرويد في حال عدم قراءة رمز الاستجابة السريعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت رموز الاستجابة السريعة QR موجودة منذ فترة طويلة، ولكن يبدو أنها أصبحت مؤخرًا ذات شعبية كبيرة، حيث تحولت العديد من المطاعم، على سبيل المثال، إلى استخدام رمز الاستجابة السريعة على الطاولة حتى تتمكن من قراءة القائمة على هاتفك بدلاً من المنيو المطبوع، ولكن كيف تتعامل عندما لا يتمكن هاتف ايفون من قراءة رمز الاستجابة السريعة؟

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، هناك عدد من الطرق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها بسرعة ومحاولة حل هذه المشكلة.





طريقة 1: تأكد أن رمز الاستجابة السريعة في منتصف الشاشةقد لا يمسح هاتفك رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا بسبب الطريقة التي تحاول بها وضع هاتفك، ابدأ بفتح تطبيق الكاميرا على هاتف أندرويد سواء كان ذلك تطبيق Google Camera الموجود في أجهزة Android OS أو تطبيق كاميرا مخصص.

ضع هاتفك بحيث يواجه رمز الاستجابة السريعة بشكل مباشر في الإطار، وتأكد من أن الرمز في منتصف شاشة تحديد المنظر.

انتظر بضع لحظات، وسترى خيار فتح الصفحة المرتبطة بالرمز.





انقله إلى إضاءة أفضل إذا لزم الأمر، أو اجعل شخصًا آخر يضيء مصباح الهاتف. الطريقة 3: نظف العدسةلا يقتصر الأمر على كونك قريبًا جدًا أو بعيدًا عن رمز الاستجابة السريعة الذي يمكن أن يمنع هاتفك من قراءته بشكل صحيح؛ فتعد عدسة الكاميرا أيضًا عرضة للتلطيخ والأوساخ الأخرى. الطريقة 3: نظف العدسةلا يقتصر الأمر على كونك قريبًا جدًا أو بعيدًا عن رمز الاستجابة السريعة الذي يمكن أن يمنع هاتفك من قراءته بشكل صحيح؛ فتعد عدسة الكاميرا أيضًا عرضة للتلطيخ والأوساخ الأخرى.

طريقة 2: تحقق من الإضاءة والمسافةيمكن أيضًا أن تكون قريبًا جدًا أو بعيدًا جدًا أو تحاول الاتصال بإضاءة غير كافية، تأكد من تركيز رمز الاستجابة السريعة في الإطار، وإذا كانت الكاميرا تواجه صعوبة في تحديد الرمز، فاقترب أو أبعد للسماح للعدسة بالتركيز، وتأكد من إضاءة رمز الاستجابة السريعة جيدًا بما يكفي لقراءته الكاميرا بشكل صحيح.

امسحها سريعًا (يفضل بقطعة قماش من الألياف الدقيقة) للسماح للكاميرا برؤية الكود بشكل أفضل.





الطريقة 4: جرب Google Lensإذا لم ينجح النقر مع الاستمرار على الشاشة، فقد لا يكون تطبيق الكاميرا مصممًا لتشغيل Google Lens تلقائيًا، في هذه الحالة، قم بتثبيت Google Lens (إذا لم يكن مثبتًا بالفعل على هاتفك) وقم بتشغيل التطبيق، يسهل Google Lens مسح رموز QR ضوئيًا.