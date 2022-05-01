شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس إنتل: النقص العالمي للرقائق قد يستمر حتى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ستة أشهر من توقع أن النقص العالمي في الرقائق سيستمر حتى عام 2023 على الأقل ، إلا أن بات جيلسنجر الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، قال إنه قد يكون عام 2024 قبل أن نخرج تمامًا من المأزق.

قال لشبكة CNBC: "نعتقد أن النقص الإجمالي في أشباه الموصلات سينجرف الآن إلى عام 2024 ، من تقديراتنا السابقة في عام 2023 ، فقط لأن النقص قد أصاب المعدات وستكون بعض منحدرات المصانع أكثر صعوبة".

ولكن في حين أن هذا يبدو مشؤومًا بعض الشيء ، يجب أن تعلم أن "النقص في الرقائق" هو ​​وضع متطور لا يؤثر على كل نوع من الشرائح في كل مرة. تضررت بعض الصناعات وبعض أنواع الأجزاء أكثر من غيرها مع استمرار الأمور حسبما نقل موقع The verege.

وتعمل رقائق Intel الخاصة بشكل جيد إلى حد ما. قال جيلسنجر في مكالمة أرباح الشركة للربع الأول من عام 2022: "لأول مرة منذ سنوات ، تقترب منتجات إنتل وإمداداتها من تلبية طلب عملائنا".

عندما قال جيلسنجر إن النقص سيمتد حتى عام 2024 ، فقد تحدث جزئيًا عن قدرة الصناعة على تلبية الطلب على المنتجات الجديدة التي يتم بناؤها على خطوط جديدة ، وليس فقط على الخطوط الحالية. وقال في مكالمة: "نتوقع أن تستمر الصناعة في مواجهة التحديات حتى عام 2024 على الأقل في مجالات مثل قدرة المسبك وتوافر الأدوات باعتباره IDM". ذكرت Digitimes مؤخرًا أن موردي معدات صناعة الرقائق يتم دعمهم لمدة تزيد عن 18 شهرًا ، مقارنة بستة أشهر في العام الماضي فقط.

بعبارة أخرى كانت وحدات المعالجة المركزية (CPU) ووحدات معالجة الرسومات (GPU) ووحدات التحكم في الألعاب من بين العناصر الأكثر شهرة التي تضررت من النقص ، ولكن يبدو أن العرض والطلب قد بدآ بالفعل في التعادل هناك. لكن بائعي شرائح الشبكات لا يزالون في خضم نقص كبير في الرقائق: فقد وصف جيلسنجر الإيثرنت المقلد بأنه "قيود إمدادات النظام البيئي" الصعبة بشكل خاص والتي أدت إلى إبطاء شحنات أجهزة الكمبيوتر.

ولكن هذا ليس سبب انخفاض مجموعة حوسبة العميل التابعة لشركة Intel (التي تتعامل مع معالجات المستهلكين ، من بين أمور أخرى) بنسبة 13 في المائة هذا الربع. عزت إنتل ذلك إلى "التدهور التدريجي لأعمال وحدة المعالجة المركزية والمودم من Apple" و "حرق مخزون OEM" بالإضافة إلى "انخفاض الطلب على المستهلك والتعليم" - ويعرف أيضًا باسم المدارس التي تشتري عددًا أقل من أجهزة Chromebook وقد تحولت Apple بالكامل بعيدًا عن Intel إلى معالج M1 الخاص به ، والذي ترك أجهزة كمبيوتر Intel المحمولة في الغبار.

إنتل هي واحدة من الشركات التي تستثمر بكثافة في خطوط الإنتاج الجديدة ، تقوم ببناء فابس جديدة في أوهايو ، وأريزونا ، وألمانيا ، على الرغم من أن الجدول الزمني الحالي يشير إلى أن أيا من تلك المنتجات الجديدة لن يتم تشغيلها على الإنترنت حتى ينتهي النقص في الرقائق. لم يكن من المقرر افتتاح أول فابس جديدة في تشاندلر بولاية أريزونا حتى عام 2024.