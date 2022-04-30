شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية الاطلاع على سجل إشعارات Android خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت قد حذفت إشعارًا في أي وقت قبل أن تدرك أنك بحاجة إليه، فإن Android 11 لديه ميزة سهلة الاستخدام، يتيح لك سجل الإشعارات تصفح التنبيهات من الـ 24 ساعة الماضية، وإليك كيفية تمكينه وعرضه وفقا لما ذكره موقع "Business insider".





كيفية تمكين سجل الإشعارات على Android 11قبل أن تتمكن من البدء في استخدام سجل إشعارات Android 11، تحتاج إلى تشغيله.

1. افتح تطبيق "الإعدادات" واضغط على "الإشعارات".

2. اضغط على الإعدادات المتقدمة.

3. اضغط فوق تاريخ الإعلام.

4. عندما تصل إلى هذه الصفحة لأول مرة، يجب أن تكون فارغة باستثناء زر التبديل أعلى اليمين، قم بتشغيل سجل الإشعارات عن طريق الضغط على زر التبديل.





كيف ترى سجل الإشعارات على Android 11ستعمل الإشعارات مؤخرًا على ملء هذه الصفحة نفسها بعد تمكين سجل الإشعارات، ويمكنك للاطلاع على سجل الإشعارات، اتباع هذه الخطوات.

1. افتح تطبيق "الإعدادات"، ثم اضغط فوق "الإشعارات".

2. اضغط على الإعدادات المتقدمة.

3. اضغط فوق تاريخ الإعلام.

يجب أن ترى جميع الإخطارات مؤخرًا (أي شيء من آخر 24 ساعة)، ويمكنك التفاعل مع الإشعار من خلال الضغط عليه، تمامًا كما لو كان في مركز الإشعارات المنسدل في الهاتف.