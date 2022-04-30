شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب أزالت أبل التطبيقات القديمة من متجرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت شركة أبل العملاقة للتكنولوجيا، التي كانت تزيل التطبيقات التي لم تعد تتلقى تحديثات، أنه تتم إزالة التطبيقات القديمة من متجر التطبيقات نظرًا لعدم قيام أي شخص بتنزيلها.

وقالت شركة آبل إن مطوري التطبيقات التي لم يتم تحديثها خلال السنوات الثلاث الماضية وفشلوا في تلبية الحد الأدنى من الحد الأدنى للتنزيل يتلقون: "بريدًا إلكترونيًا يخطرهم بأنه قد تم تحديد تطبيقهم لإمكانية إزالته من متجر التطبيقات، وهذا يعني أن "التطبيق لم يتم تنزيله على الإطلاق أو مرات قليلة للغاية خلال فترة 12 شهرًا".

وبينما ستقوم Apple بإزالة التطبيقات القديمة من App Store، فإن أي تطبيقات تم تنزيلها مسبقًا ستبقى على أجهزة المستخدمين، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعرب العديد من صانعي التطبيقات، مثل روبرت كابوي مطور ألعاب Protopop، عن مخاوفهم بشأن التغيير.

وقالت شركة Apple إنه يمكن للمطورين استئناف عمليات إزالة التطبيقات، وأبلغت الشركة "والمطورين، بما في ذلك أولئك الذين تلقوا إشعارًا مؤخرًا، سيتم منحهم مزيدًا من الوقت لتحديث تطبيقاتهم إذا لزم الأمر - حتى 90 يومًا".

وستستمر التطبيقات التي تمت إزالتها في العمل كالمعتاد للمستخدمين الذين قاموا بالفعل بتنزيل التطبيق على أجهزتهم، وقالت شركة Apple: "ثقة المستخدم في التطبيقات عالية الجودة هي أساس كل ما قمنا به في بناء وتشغيل متجر التطبيقات".

وعلى مدار السنوات الست الماضية، أزالت Apple ما يقرب من 2.8 مليون تطبيق كجزء من هذه العملية.