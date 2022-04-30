تتسارع الشركات المطورة للهواتف الذكية من إطلاق أجهزة متنوعة في مواصفاتها وأحجامها وأسعارها، فهناك هواتف أندرويد تتفوق في تصميمها ومواصفاتها، فعندما يتعلق الأمر بأفضل هواتف أندرويد ستجد الكثير من الإصدارات التي تتناسب مع احتياجات المستخدمين وبمختلف الميزانيات، ويناقش المقال أفضل هواتف أندرويد يمكن شرائها في 2022، هذا المقال مُقسم الى فئات فانت ابحث عن الفئة التي ستشتري بها هاتفك

جدول المحتويات

أفضل هواتف أندرويد يمكن شراؤها لعام 2022 – الفئة العليا

هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra

إذا كنت تبحث عن هاتف أندرويد متين يدوم لسنوات ومناسب لكافة الأعمال اليومية فإن هاتف Galaxy S22 Ultra يُعد الخيار الأمثل لك، فالهاتف يتميز بتصميم أنيق ومتين لكنه يعتبر من أثقل الهواتف الذكية الموجودة حيث يزن 228 جرام مع هيكل معدني من الـ Armor Aluminum، يأتي الهاتف بشاشة بألوان نابضة بالحياة مع طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus Plus بحجم 6.8 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز ودقة عرض 1440 *3088 بكسل مع دعم معيار HDR10+، كما يدعم الهاتف القلم الذكي S Pen المدمج في الهاتف، يستخدم الهاتف معالج كوالكوم المتطور Snapdragon 8 Gen 1 مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت مع مساحة تخزين 256 جيجابايت لكن لا يدعم بطاقات الذاكرة الخارجية مع بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع، ويتمتع الهاتف بأربعة تحديثات من إصدارات أندرويد إلى جانب خمس سنوات من التحديثات الأمنية، ويتوافر هاتف Galaxy S22 Ultra في الأسواق المصرية مقابل 26900 جنيه مصري.

هاتف OnePlus 10 Pro

يعتبر هاتف OnePlus 9 Pro من أفضل هواتف ون بلس حيث يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت او 12 جيجابايت رام إلى جانب شاشة كبيرة الحجم 6.7 بوصة من الأمولد مع معدل تحديث 120 هرتز مع هيكل مقاوم للماء مصنوع من المعدن والزجاج مع نظام التشغيل أندرويد 12 وواجهة ون بلس الأنيقة، تحتفظ كاميرا هذا الهاتف بالتعاون مع خبراء التصوير Hasselblad، ويتوفر الهاتف بذاكرة تخزين بحجم 128/256/512 جيجابايت، يتميز الهاتف ببطارية قوية تدوم ليوم كامل مع الاستخدام ولا تحتاج سوى 30 دقيقة فقط لإعادة شحن الهاتف بشكل كامل، ويتوفر هاتف OnePlus 9 Pro في الأسواق المصرية مقابل 21000 جنيه مصري.

هاتف OnePlus 9 Pro

يعتبر هاتف OnePlus 9 Pro من أفضل هواتف ون بلس حيث يعمل بمعالج Snapdragon 888 مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت رام إلى جانب شاشة كبيرة الحجم 6.7 بوصة من الأمولد مع معدل تحديث 120 هرتز مع هيكل مقاوم للماء مصنوع من المعدن والزجاج مع نظام التشغيل أندرويد 11 وواجهة ون بلس الأنيقة، شهد هاتف OnePlus 9 Pro تطوير كبير في الكاميرا مقارنة بالطرازات السابقة حيث يلتقط صور رائعة ويٌعد أول هاتف مزود بكاميرا من تطوير خبراء الصور Hasselblad، ويتوفر الهاتف بذاكرة تخزين بحجم 128/256 جيجابايت، يتميز الهاتف ببطارية قوية تدوم ليوم كامل مع الاستخدام ولا تحتاج سوى 28 دقيقة فقط لإعادة شحن الهاتف بشكل كامل، ويتوفر هاتف OnePlus 9 Pro في الأسواق المصرية مقابل 15.999 جنيه مصري.

هاتف Samsung Galaxy S22

واحد من أفضل هواتف أندرويد في الفئة العليا، سامسونج طورت هاتف S22 بشكل كبير لدرجة تجعل من الصعب على باقي الشركات منافسته، الهاتف بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz بالإضافة الى تركيبة كاميرات سامسونج الثلاثية المميزة، ما يعيب هذا الهاتف ان بطاريته صغيرة بعض الشيء مقارنة بهواتف هذا العام رغم انها تصمد ليوم كامل، وهي داعمة للشحن السريع كذلك فلن تكون معضلة كبيرة هذه البطارية، مع دعم لمدة 4 أعوام من التحديثات الرئيسية و5 أعوام من التحديثات الأمنية هاتف Galaxy S22 فعلًا هو واحد من أفضل هواتف أندرويد في سعره الذي يساوي 19100 جنيه مصري.

هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra

هاتف سامسونج الرائد من العام الماضي، أحد أقوى هواتف 2021 ان لم يكن أقواها، واحد من أفضل هواتف أندرويد كذلك، الهاتف بمعالج Exynos 2100 من سامسونج لازال يقدم أداءًا قويًا متماسكًا، بكاميرات لا تفترق عن كاميرات الـS22 Ultra الا في السوفتوير فلازالت تقدم أداءًا قويًا جدًا في مختلف ظروف التصوير، هاتف Galaxy S22 Ultra بسعر 23500 جنيه تقريبًا من الهواتف التي يمكن ترشيحها بسهولة شديدة.

هاتف Samsung Galaxy Z Fold 3

هاتف آخر من سامسونج لكنه من الهواتف القابلة للطي، Z Fold 3 يُعد نقلة في عالم الهواتف القابلة للطي بدعمه لقلم سامسونج الذكي S Pen بالإضافة لتقديمه كاميرا تحت الشاشة، كاميرا تُعد من افضل التقنيات الجديدة في هواتف اندرويد، غير انه هاتف قابل للطي أعني هذه نقطة كفيلة بجعلك تفكر في شراء هذا الهاتف بالتأكيد، هاتف Galaxy Z Fold 3 من أفضل هواتف أندرويد بسعر 30000 جنيه مصري.

هاتف Xiaomi 12

يعتبر هاتف Xiaomi 12 من أفضل هواتف أندرويد التي يمكنك شراؤها خلال العام الجاري حيث يقدم هاتف شاومي 12 أداء قوي وذلك بفضل مجموعة شرائح كوالكوم Snapdragon 8 الجيل الأول، كما أنه مُناسب للجيب وذلك بفضل حجم الشاشة التي يقل عن 6.3 بوصة والتي تُعد صغيرة بالنسبة لهواتف أندرويد في هذه الأيام، ولكن على الرغم من صغر الشاشة إلا أنها تقدم أداء متميز مع معدل تحديث 120 هرتز.يأتي الهاتف بطبقة حماية على الشاشة مع واجهة شاومي المتطورة MIUI 13 مع نظام التشغيل أندرويد 12 مع كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 50/13/5 ميجابايت مع بطارية بحجم 4500 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، ويتوفر الهاتف بسعر عالمي 700 يورو فقط وننتظر اطلاقه في مصر في وقت قريب.

هاتف Samsung Galaxy Note 20 Ultra

هاتف Galaxy Note 20 Ultra واحد من أفضل هواتف أندرويد فعلًا لكن للأسف هو الهاتف الأخير تحت اسم سلسلة نوت، سلسلة نوت التي أعطتنا شكلًا جديدًا للهواتف في العالم، هواتف بأحجام مميزة وبطاريات كبيرة، غير دعم قلم S Pen الذكي، بالطبع يحل محل هذه عائلة هواتف Ultra في سلسلة الـS لكن لازال النوت 20 الترا من الهواتف الممتازة للإنتقاء خاصة ان اشتريت نسخة الـSnapdragon منه، بسعر 19000 فهاتف Galaxy Note يُعد خيارًا ممتازًا.

أفضل هواتف أندرويد يمكن شراؤها لعام 2022 – الفئة فوق المتوسطة

هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE

واحد من أفضل هواتف أندرويد بسعر تحت رائد، سعر الهاتف 9600 جنيه مقابل هاتف يقدم تجربة أداء مميزة بمعالج Qualcomm Snapdragon 778G 5G، مع تركيبة كاميرات ثلاثية جيدة جدًا وبطارية كبيرة الحجم تستطيع ان تصمد ليوم كامل، هاتف شاومي المتوسط هذا من الهواتف الجيدة جدًا ان فكرت فيه ويستحق الشراء بكل تأكيد.

هاتف Samsung Galaxy A52s 5G

ان سألتني عن ملك الفئة الفوق متوسطة فهذا هو الهاتف الذي يحقق كل المطلوب، شاشة AMOLED بمعدل تحديث مرتفع، بالإضافة الى مقاومة الماء والغبار بمعيارية IP67، مع وجود أداء رائع بفضل معالج Snapdragon 778G القوي، هذا واحد من أفضل هواتف أندرويد خاصة في الفئة الفوق متوسطة، بسعر 10900 جنيه مصري يُعد هذا الهاتف صفقة جيدة جدًا

هاتف Realme GT Master

ان كنت تبحث عن هاتف من ريلمي وتخاف ان يكون الخيار سيئًا فهذا الهاتف من أفضل هواتف أندرويد التي قدمتها ريلمي، يكفي التصميم المميز، المواصفات ممتازة بأداء أكثر من رائع بمعالج Snapdragon 778G، بطارية كبيرة الحجم تكفي ليوم كامل وتشحن بقدرة 65Watt، فهذه نقطة ممتازة جدًا من ريلمي كعادتها في تقنيات الشحن السريع الخاصة بها. الهاتف سعره فوق الـ8000 جنيه وهو يُعد خيارًا ممتازًا.

هاتف Poco F3

ان كنت تبحث عن هاتف وما يهمك هو الألعاب فحسب فهذا الهاتف سيحقق رغبتك، الهاتف بمعالج Snapdragon 870 القوي الذي يقدم تجربة أداء قوية جدًا، مع شاشة اموليد بألوان ممتازة، بالطبع يحمل بطارية بسعة كبيرة تكفي ليوم كامل من الإستعمال مع دعم للشحن السريع بالتأكيد، هاتف Poco F3 سعره الآن اقل من 10000 جنيه وهو صفقة جيدة.

هاتف Samsung Galaxy A53

هذا الهاتف جديد، يقدم لك دعم 5G مع تجربة أداء ممتازة، بالطبع مع مقاومة الماء والغبار بمعيارية IP67، وشاشة سامسونج السوبر أموليد بمعدل التحديث المرتفع 120Hz هذه المرة ليس 90Hz كالعام الماضي، كل ذلك مع بطارية كبيرة الحجم تكفي يومًا او يومًا ونصف من الإستعمال، مع دعم الشحن السريع، هذا من أفضل هواتف أندرويد التي تقدمها سامسونج في هذه الفئة لكن لا يعيبه غير انه يأتي بعلبة رفيعة أي انه لا يأتي مع الشاحن المخصص له. سعر الهاتف هو 10350 جنيه.

أفضل هواتف أندرويد يمكن شراؤها لعام 2022 – الفئة المتوسطة

هاتف Samsung Galaxy A52

يعتبر هاتف Galaxy A52 من أفضل هواتف أندرويد حيث يأتي بتصميم أنيق وشاشة من الأمولد بمقاس 6.5 بوصة مع ألوان مشرقة وملونة ومليئة بالتفاصيل مع معدل تحديث 90 هرتز، وفي الواجهة الخلفية يأتي الهاتف مزودًا بأربعة كاميرات تلتقط صورة جيدة مع دعم معيار HDR. يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 720G مع أندرويد 11، لذلك فهو هاتف سريع ومُحدث ويدعم المستقبل، وتُعد نقطة القوة في الهاتف البطارية التي تدوم إلى يومين مع الاستخدام، يأتي الهاتف مدعوم بمعيار مقاومة الماء مع دعم بطاقة ذاكرة خارجية ومقبس سماعات الرأس 3.5 مم، ويتوفر الهاتف في الأسواق المصرية مقابل 7850 جنيه مصري.

هاتف Xiaomi Redmi Note 11

هاتف شاومي الأعلى في الفئة المتوسطة، هاتف بمواصفات مميزة ويُعد من أفضل هواتف أندرويد في هذه الفئة، بشاشة اموليد بمعدل تحديث 90 هرتز، مع بطارية كبيرة الحجم تكفي ليوم ونصف من الإستعمال طبعًا تدعم الشحن السريع، بالإضافة لمعالج Qualcomm Snapdragon 680 الجديد الذي يقدم نتائج أداء جيدة جدًا، وتركيب كاميرات رباعي اعتدنا عليه ولازال جيدًا.

هاتف Xiaomi Redmi Note 11s

هو نسخة محسنة من الريدمي نوت 11 و واحد من الهواتف الجيدة فعلًا، بكاميرات ذات دقة مرتفعة وامكانيات تصوير عالية، بالإضافة الى بطارية عملاقة تكفي اكثر من يوم في الإستعمال، وسرعة شحن عالية، وأخيرًا معالج MediaTek Helio G96 الذي يعطي أداءًا ممتازًا، لذلك هذا هاتف آخر يستحق الشراء بكل تأكيد.

هاتف Samsung Galaxy A32

هاتف جالاكسي A32 من هواتف سامسونج المتوسطة الجيدة جدًا، بشاشة سوبر اموليد بمعدل تحديث 90Hz، بمعالج MediaTek Helio G80 المناسب لإستعمالات كثيرة، ببطارية كبيرة الحجم تستطيع الصمود يومًا او ونصف من الإستعمال، الهاتف ملئ بالمميزات التي تجعلك تختار A32 وتجعله من أفضل هواتف أندرويد التي يمكنك اختيارها.

هواتف تستحق الذكر

لا ننسى هواتف مثل Galaxy S21 FE الذي يحمل نفس مواصفات هاتف سامسونج الرائد S21 ولكن بسعر مُخفض عنه بالإضافة الى نفس المميزات مع عام إضافي من التحديثات، او هاتف Oppo Reno 6 5G فهو أيضًا من الهواتف ذات المواصفات الجيدة، هواتف Xiaomi 11T أيضًا من الهواتف التي تستطيع تقديم أداء ممتاز أيضًا، ومن أفضل الهواتف في الفئة المنخفضة لا ننسى هواتف Galaxy A12 وGalaxy A22 وM22 هي تقدم مواصفات جيدة في سعرها.