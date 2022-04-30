فيديو.. مواصفات هاتف شاومي Xiaomi Civi 1S

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت شركة شاومي الصينية، عن طرح هاتفها الجديد Xiaomi Civi 1S، بكاميرا فائقة، ضمن هواتف الفئة المتوسطة.

سعر هاتف شاومي Xiaomi Civi 1S

يأتي هاتف شاومي Xiaomi Civi 1S، بـ3 إصدارات، الأول بسعر 355 دولارا ما يعادل 6600 جنيه مصري، ويأتي بذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت من النوع (UFS 2.2)، وذاكرة عشوائية (رام) 8 جيجابايت من النوع (LPDDR4X).

أما الإصدار الثاني من الهاتف فيأتي بذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت، وذاكرة صلبة (رام) 8 جيجابايت، بسعر 405 دولارات ما يعادل 7 آلاف و500 جنيه مصري.

ويأتي الإصدار الثالث من هاتف شاومي Xiaomi Civi 1S، بسعر 450 دولارا ما يعادل 8 آلاف و400 جنيه مصري، بذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية (رام) 12 جيجابايت.

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi Civi 1S

يأتي هاتف شاومي Xiaomi Civi 1S بشاشة من النوع (OLED)، حجمها 6.55 بوصة ودقتها (1080×2400)، وجودتها (FHD+) وسطوع يصل إلى 950 شمعة ومعدل تحديث 120 هرتز.

الهاتف يعمل بمعالج من النوع (+QualcommSnapdragon 778G) ثماني النواة، مع واجهة شاومي (MIUI 13) مبنية على نظام تشغيل (Android 12)، وفقا لموقع “mobizil”.

ووفقا لموقع “gsmarena” يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية (64 – 8 – 2) ميجابيكل، وكاميرا أمامية سيلفي 32 ميجابيكسل.

الهاتف يأتي بأربعة ألوان، هي الأسود والأزرق والبنفسجي والفضي، يتميز ببطارية من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع من خلال منفذ (USB Type C).

هاتف شاومي Xiaomi Civi 1S يدعم تركيب شريحتين اتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري، ولا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي.

كما أن الهاتف يدعم سماعات Stereo خارجية ومستشعر الـNFC والـIR Blaster، وبصمة الإصبع وهي موجودة أسفل الشاشة، ويدعم أيضا الفتح عن طريق الوجه.