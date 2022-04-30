شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا ما قاله رئيس "سناب شات" عن metaverse والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك خططًا كبيرة حول metaverse من خلال إنفاق مليارات الدولارات، انتقد الرئيس التنفيذي لشركة "سناب" Evan Spiegel التكنولوجيا الجديدة، قائلاً إن المفهوم "غامض جدًا وافتراضي".

وقال شبيجل لصحيفة الجارديان إن كلمة metaverse لا يتم التحدث بها أبدًا في مكاتب Snap، وقال: "سبب عدم استخدامنا لتلك الكلمة هو أنها غامضة للغاية وافتراضية، فقط اسأل غرفة من الناس عن كيفية تعريفها، وتعريف كل شخص مختلف تمامًا".

ووفقًا له يفضل الناس قضاء الوقت في الواقع المعزز (AR) بدلاً من الواقع الافتراضي تمامًا، وفي قمة شركاء Snap السنوية ، أعلنت الشركة يوم الجمعة عن مجموعة من الميزات الجديدة عبر نظامها الأساسي وأظهرت كيف تنسج تجارب AR التي بنتها جنبًا إلى جنب مع شركائها بسلاسة في الحياة اليومية.

وأبلغت الشركة أن Snapchat يصل الآن إلى أكثر من 600 مليون شهريًا وأكثر من 332 مليون مستخدم نشط يوميًا حول العالم، وأضافت: "تعمل Snap أيضًا الآن مع أكثر من نصف مليون من الشركاء والمبدعين والمطورين لتزويد مجتمعها بمنتجات وخدمات مبتكرة".

وتنمو منصة التواصل الاجتماعي Snapchat بشكل أسرع من فيس بوك و Twitter وفي أحدث تقرير ربع سنوي لها ، قالت المنصة الأسبوع الماضي إنها زادت عدد المستخدمين النشطين يوميًا (DAUs) بنسبة 18 في المائة إلى 332 مليون (على أساس سنوي).

وفي حين أن فيس بوك (الآن Meta) قد أبلغ عن أول خسارة له في عدد DAUs في الربع الأخير ، إلا أن DAUs التي يمكن تحقيق الدخل منها على Twitter نمت فقط بنسبة 2 في المائة في الولايات المتحدة و 15 في المائة على مستوى العالم.

ونمت عائدات Snap بنسبة 38 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.06 مليار دولار للربع المنتهي في 31 مارس 2022، وقال شبيجل: "تعكس نتائجنا للربع الأول الزخم الأساسي في أعمالنا من خلال بيئة تشغيل صعبة".