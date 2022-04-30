شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ربط ذراع جديدة في القسم الروسي من وكالة الفضاء الدولية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مهندسا الرحلة الفضائية 67 "أوليج أرتمييف" و "دنيس ماتفيف" من مؤسسة الأنشطة الفضائية الروسية روسكوسموس السير خارج محطة الفضاء الدولية في القسم الروسي منها، حيث قضى رائدا الفضاء الروسيان بعض الوقت خارج المحطة للعمل على ذراع آلية، وفقا لبيان من ناسا.

ويعمل رائدا الفضاء التابعين لوحدة "نوكا"، في المختبر الأساسي للجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية.

أثناء العملية سيثبت الثنائي عمل الذراع التي يبلغ طولها 11 مترا، وسيرصدان حركاتها الأولى، بعد إزالة البطانيات الحرارية والقيام بالعديد من الخطوات الفنية الآخرى من أجل تفعيل الذراع.



رائد الفضاء

في خامس عملية سير في مسيرة أرتيمييف، يرتدي بدلة الفضاء الروسية أورلان بخطوط حمراء، بينما يرتدي زميله ماتفيف بدلة بخطوط زرقاء في ثاني عملية سير في مسيرته.

وتعد هذه هي خامس عملية سير في الفضاء في المحطة عام 2022، وال 250 في تاريخها، المشي في الفضاء يأتي لصيانة وتجميع أقسام المحطة وتطويرها.

في سياق اخر، صعد رواد الفضاء من SpaceX's Crew-4 بأمان إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) بعد رحلة استغرقت 16 ساعة إلى المختبر المداري - وهي أسرع رحلة Crew Dragon إلى المنشأة حتى الآن.

وسافر رواد فضاء ناسا كجيل ليندجرين، وبوب هاينز، وجيسيكا واتكينز، مع سامانثا كريستوفوريتي من وكالة الفضاء الأوروبية ، إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة فضاء كرو دراجون لرسو بالمنشأة على ارتفاع 260 ميلاً فوق الأرض يوم الأربعاء 27 أبريل.

وقامت وكالة ناسا ببث عملية الالتحام المستقلة، وكذلك اللحظة التي دخل فيها أفراد الطاقم الجدد إلى محطة الفضاء الدولية من خلال فتحة التوصيل، وكان في انتظار الترحيب بهم طاقم محطة الفضاء الدولية الحالي المكون من سبعة أشخاص من الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا.

وبدأت مهمة Crew-4 في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في الساعات الأولى من يوم الأربعاء ، مع صاروخ SpaceX Falcon 9 يدفع رواد الفضاء إلى المدار في إطلاق ليلي مذهل .

كانت المهمة بمثابة الرحلة الرابعة للمرحلة الأولى من التعزيز، والاستخدام الأول لمركبة Crew Dragon الفضائية الخاصة ، والتي أطلق عليها الطاقم اسم "Freedom".

ومع وجود 11 شخصًا على متن المحطة الفضائية الآن ، ستشعر المنشأة بأنها مزدحمة أكثر من المعتاد، ومع ذلك سيتم فتح بعض الفضاء قريبًا عندما يعود رواد الفضاء الأربعة الطاقم 3 إلى الأرض في الأيام المقبلة بعد ستة أشهر قضاها في الفضاء.