شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التقبيل فى ميتا فيروس أصبح ممكنًا الآن باستخدام سماعة رأس VR معدلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الفترة الأخيرة تم وصف ميتا فيرس كمكان يمكن للناس أن يعيشوا فيه تخيلاتهم - سواء كان ذلك يقاتلون أعدائهم في ساحة المعركة أو يذهبون في موعد مع امرأة أحلامهم.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لكي تكون هذه التجارب فعلية حقًا، لا يتعلق الأمر فقط بما يمكنك رؤيته وسماعه في ميتا فيرس، ولكن أيضًا ما يمكنك أن تشعر به.



التقرير من ديلى ميل

وكشف العلماء في ولاية بنسلفانيا الآن عن تقنية جديدة مشبعة بالبخار تجعل من الممكن "تقبيل" شخص ما في metaverse عن طريق إرسال أحاسيس تشبه الحقيقة إلى شفتيك وأسنانك ولسانك.

قام العلماء بتعديل سماعة الواقع الافتراضي (VR) من خلال تركيبها بتقنية اللمس، مما يعني أنها تحاكي اللمس من خلال تطبيق القوى والاهتزازات والحركات.

تستخدم مجموعة رقيقة من محولات الطاقة المدمجة في الجانب السفلي من سماعة الرأس VR التي توجه طاقة الموجات فوق الصوتية إلى أجزاء مختلفة من الفم.



الاله الجديدة

بالإضافة إلى تقبيل الأحاسيس، يمكن استخدام هذه التقنية للشرب من نافورة مياه افتراضية أو أخذ نفخة من سيجارة.

تم تطوير النموذج الأولي لسماعة الرأس، وهي عبارة عن Oculus Quest 2، من قبل باحثين في مجموعة Future Interfaces Group التابعة لجامعة كارنيجي ميلون في بيتسبرج، بنسلفانيا.

الأهم من ذلك، أن سماعة الرأس المعدلة لا تتطلب وضع أي معدات على فم المستخدم أو في فمه؛ بدلاً من ذلك ، توضع المكونات فوق الأنف.

وفقًا للفريق، تم التغاضي عن الفم إلى حد كبير باعتباره هدفًا لمسيًا في الواقع الافتراضي والواقع المعزز (AR) ، على الرغم من احتلاله المرتبة الثانية من حيث الحساسية خلف أطراف الأصابع.

عادةً ما تطبق ردود الفعل اللمسية الاهتزازات على يدي الشخص عبر أجهزة التحكم، غالبًا في ألعاب الفيديو لتتناسب مع طريقة اللعب مثل الشعور بالاهتزاز في FIFA عندما تضرب كرة القدم المنشور.