تطبيق HitPaw Screen Recorder من افضل برامج تسجيل الشاشة – داعم ويندوز 11

تطبيق HitPaw Screen Recorder من تطبيقات تسجيل الشاشة التي عثرت عليها مؤخرًا، تطبيقات تسجيل الشاشة على نظام ويندوز متنوعة وعديدة، لكن ليس من السهل دائمًا ان تجد تطبيقًا يحقق كل ما تحتاجه من شروط، تطبيق HitPaw من التطبيقات الممتازة في مجال تسجيل شاشة الجهاز، وسنتحدث عنه اليوم بشكل تفصيلي، سنتحدث عن مزاياه وكيفية استعماله، تابع معنا هذا المقال

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جدول المحتويات

لتحميل تطبيق HitPaw Screen Recorder

مزايا تطبيق HitPaw Screen Recorder

نكتب عن هذا التطبيق لأنه تطبيق مميز جدًا، يمكن اعتباره أكثر من تطبيق في واحد، في الأساس هو تطبيق تسجيل شاشة كما قلنا، وظيفته يُسجل الشاشة الخاصة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك ويسجل كل حركاتك عليه، اذا أردت تقديم شرح ما او عرض تقديمي ما فهذا التطبيق سيساعدك في ذلك، أيضًا هو تطبيق بث مباشر ان كنت تحب ان تظهر في بث مباشر على منصات مثل يوتيوب وTwitch سيساعدك هذا التطبيق في ذلك، بالإضافة الى امكانية استعماله ككاميرا افتراضية، بحيث مثلًا تعرض جزء من الشاشة مع وجود صورتك بالأعلى باستعمال الويب كام الخاصة بك، التطبيق سيفيدك بشكل كبير ان كنت تريد ان تشرح شيئًا او تعرض عرضًا تقديميًا، او حتى ستظهر ببث مباشر على منصات البث المباشر المختلفة للألعاب او لأي شيء آخر.

المزايا في نقاط

تسجيل الشاشة صوتًا وصورة سواء كان الصوت من الجهاز او من المايكروفون

التحكم في المنطقة التي يتم تسجيلها فلا يتم تسجيل الشاشة كاملة على سبيل المثال او تسجيل نافذة معينة

امكانية استعمال التسجيلات في الشروحات المختلفة بوجود أدوات مساعدة من التطبيق

تسجيل الفيديو لمدة زمنية معينة وسيتوقف التطبيق بعدها

التعامل مع الكروما “الشاشة الخضراء”

دعم التسجيل حتى دقة 4K بمعدل إطارات 60fps

دعم البث المباشر على أكثر من 300 منصة مختلفة

امكانية تسجيل شاشة الأيفون والأيباد من خلال جهاز الكمبيوتر

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كيفية تسجيل الشاشة باستعمال HitPaw Screen Recorder

هناك أكثر من وضع من أجل تسجيل الشاشة، لكل وضع اعدادات افتراضية بما يناسب الغرض من تسجيل الشاشة، ان كنت مثلًا تسجل الشاشة وانت تلعب فهناك وضع المحاضرات مثلًا، الذي يتيح لك ضبط ترتيب مصادر التسجيل بحيث يكون هناك مساحة للـPowerPoint المعروض، مساحة لتظهر انت بوجهك، مساحة لتكتب عليها بقلم أيضًا، التطبيق يعطيك Templates للتسجيل لتختار منها ما تحب فهذا أمر جيد جدًا.

خطوات تسجيل الشاشة

افتح التطبيق

اختر الوضع الذي تحتاجه سأختار Screen هنا

الآن سيطلب منك التطبيق تحديد المساحة التي تريد تسجيلها يمكنك الضغط على زر المسافة “المسطرة” لتحديد الشاشة كاملة

سيُظهر لك التطبيق شريط تسجيل الشاشة بالأعلى الذي يعطيك اعدادات إضافية

لديك إعدادات لأن تستعمل الكاميرا في التسجيل فتظهر صورتك من خيار Picture in Picture

يمكنك انشاء Annotations بالقلم عن طريق زر Draw

يمكنك اختيار عرض مؤشر الماوس او لا عن طريق اختيار Show mouse Cursor

يمكنك اختيار ان يعرض التطبيق الأزرار التي تضغط عليها على الكيبورد عن طريق زر Capture Keystrokes

يمكنك حتى التقاط صورة للشاشة عن طريق اختيار Screenshot

ابدأ تسجيل العرض عن طريق زر التسجيل

استعمال وضع المحاضرات

وضع المحاضرات لا أعتبره وضعًا عاديًا بسبب فكرته الجيدة جدًا، واختصه بالشرح في هذه الفقرة لأنه أعجبني جدًا، ان كنت اقوم بعرض محاضرة ما او أي عرض تقديمي سيفيدني هذا الوضع بشكل كبير، حيث انه يفتح لي تنظيم المساحة على الشاشة، مساحة من أجل العرض التقديمي الخاص بالمحاضرة، مساحة أخرى لكتابة عنوان المحاضرة، مساحة ثالثة من أجل الكاميرا بحيث تعمل كاميرتك الخاصة على تسجيلك اثناء المحاضرة نفسها، كيف تستعمله؟

الخطوات

افتح التطبيق ومن تبويب Record أختر Lecture

الآن سيعرض لك التطبيق قائمة مصادر التسجيل وعلى اليمين تجد نماذج لترتيب الشاشة

اختر النموذج الذي يعجبك واضغط على Use Template

ستتحول شاشة التسجيل للشكل التالي

لاحظ ان الأمر مثل الـLayers -الطبقات- هناك مساحة مخصصة للكاميرا وهناك مساحة مخصصة للعرض التقديمي ومساحة للنصوص

الآن من زر Add Source اختر المصادر التي ستحتاجها ولنقل أنك ستضيف عرضًا تقديميًا فاختر Window

حدد النافذة التي تريد ان يتم عرضها الا وهي نافذة العرض التقديمي

حرك مكان العرض التقديمي وحجمه ليشغل المساحة المخصصة له

كرر إضافة المصادر المختلفة مع المصادر التي ستحتاجها في هذا العرض التقديمي

اضغط على زر التسجيل لبداية تسجيل الشاشة والمحاضرة

وضع الكاميرا الإفتراضية

وضع الكاميرا الإفتراضية من الأوضاع الممتازة في هذا التطبيق، فكرة هذا الوضع تفيدك أكثر في البث المباشر للألعاب او لتسجيل شيء تريد شرحه بوجود عدة عناصر على الشاشة، على سبيل المثال في حالة الألعاب انت تجد كيف ان أصحاب البث يظهرون في أي ركن من أركان الشاشة فوق اللعبة نفسها، يمكنك ضبط التطبيق ليعرض نفس الشكل، تريد ان تظهر في بث مباشر بتطبيق جيد؟ سيساعدك هذا التطبيق على ذلك الأمر.

الخطوات

افتح التطبيق من تبويب Live أختر Virtual Camera

سيفتح لك التطبيق النافذة الآتية، عليك تحديد ما تريده هنا، لنقل أنك ستقوم ببث لعبة بشكل مباشر

ستجد على يمين الشاشة عدة نماذج يمكنك تجربة أي منهم

يمكنك ان تستمر بدون أختيار أي نماذج عن طريق زر Add source لنقل انك ستلعب لعبة فالبتالي اول Source لك سيكون اختيار Game

اختر نافذة اللعبة هنا

هل تريد ان تظهر على الشاشة؟ اختر Add source واختر Webcam

الآن يمكنك تخصيص مساحة وحجم شاشة الكاميرا فجرب ان تقوم بتصغيرها لأي ركن في الشاشة

لا تريد للخلفية ان تظهر؟ لديك خيار Remove Background في اعدادات الكاميرا التي تظهر لك

الآن يمكنك اختيار منصة البث واختيار HitPaw Virtual Camera ككاميرا هذا البث وسيعرض اعداداتك الخاصة

تسجيل شاشة الأيفون والأيباد

من المميزات الرائعة في هذا التطبيق امكانية تسجيل شاشة جهاز ايفون وجهاز ايباد من خلال جهاز الكمبيوتر، الوضع كله يعتمد على وضع مشاركة الشاشة، تصبح شاشة التطبيق شاشة موثوقة لدى الأيفون والأيباد لنقل شاشتهم عليها، ومن خلال التطبيق تقوم بتسجيل شاشة الأيفون او الأيباد او الظهور في بث مباشر أيضًا من خلال التطبيق، هذه ميزة رائعة ستستعين بها بالتأكيد ان كنت تستعمل جهاز ايفون وتريد تسجيل شرح احترافي على الجهاز.

الخطوات

في نافذة المصادر اضغط على زر Add Source

اختر iOS Device

سيُظهر لك التطبيق صفحة تعليمات كيف توصل شاشة الجهاز على التطبيق عن طريق الـScreen mirror

قم بضبط الـScreen mirroring من على الهاتف/الأيباد وسيظهر لك على التطبيق

تطبيق HitPaw Screen Recorder

هذا التطبيق غني بإعدادات تفيدك في نقطتين كبيرتين، نقطة تسجيل الشاشة والتي يساعدك فيها بشكل كبير في أكثر من وضع واكثر من استعمال، في نفس الوقت يساعدك في اتمام نقاط أخرى كثيرة كالخروج في بث مباشر او تقديم شروحات مختلفة، بث الألعاب والمحاضرات لن يكون أمرًا صعبًا وسيكون بسيطًا جدًا، فقط ما ضايقني فيه هو وجود العلامة المائية الخاصة بالتطبيق والتي لا يمكن ازالتها الا بشراء النسخة الكاملة المدفوعة، التطبيق يعطيك اشتراكًا شهريًا يساوي 10 دولارات كل شهر، او اشتراك سنوي بـ30 دولارًا، او يمكنك شراؤه مدى الحياة بمبلغ 50 دولار كل شهر، مع وجود الإشتراكات ليست معضلة العلامة المائية أمرًا كبيرًا خاصة ان كنت ستستعمل التطبيق كثيرًا فيكون الإشتراك او الشراء خيارًا فعالًا فهذا جيد جدًا.