شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمون روس يقاضون شركة آبل بعد سحبها لخدمات الدفع الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة محاماة روسية، إنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة آبل تطالب بتعويض قدره 90 مليون روبل (1.28 مليون دولار) للمستهلكين المتأثرين بسحب شركة آبل خدمة الدفع من روسيا، ولم ترد شركة آبل على الفور على طلب للتعليق.

وقالت شركة المحاماة Chernyshov و Lukoyanov & Partners إن شركة Apple انتهكت حقوق المستهلكين الروس بعد أن فرضت الشركة قيودًا على استخدام خدمة Apple Pay المدمجة في 1 مارس ردًا على إرسال موسكو قوات إلى أوكرانيا.

وتطالب الدعوى ، التي قالت إنها رفعت أمام محكمة في موسكو ، بتعويض قدره 90 مليون روبل قالت إنها تشمل تعويضات عن "الضرر المعنوي" الذي لحق بالمواطنين، كما تريد من أبل استئناف تشغيل خدمات Apple Pay للمستخدمين الروس.

وقد يرتفع الرقم الإجمالي لأن شركة المحاماة لا تزال تدعو المزيد من المطالبين للانضمام إلى الدعوى، وقال الشريك الرئيسي كونستانتين لوكويانوف إن الشركة الأمريكية الرئيسية لشركة أبل اتخذت قرارًا بتعليق مبيعات منتجات أبل وتقييد الخدمات المقدمة في روسيا.

وقال في بيان "لذلك ، فإن دعاوى قضيتنا موجهة أولاً إلى الشركة الأم وثانياً إلى وحداتها الفرعية"، وقالت شركة المحاماة إن قرار شركة أبل بوقف خدمات Apple Pay في روسيا قد قلل من وظائف أجهزتها المباعة في السوق المحلية ، وبالتالي خفض قيمتها ، وهي أفعال قالت إنها غير عادلة وتمييزية بموجب القانون الروسي.

وتتابع شركة المحاماة نفسها دعوى قضائية مماثلة ضد شركة البث المباشر Netflix ، التي علقت خدمتها في روسيا في مارس.