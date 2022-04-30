شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل وصول القمر العسكرى الروسي إلى المدار المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قمرا عسكريا تابعا لها وضع في المدار المحدد له بنجاح، بواسطة صاروخ "أنجارا-1.2" الخفيف، الذي حمل لأول مرة قمرا صناعيا إلى الفضاء حسبما نقلت RT.

وانطلق الصاروخ الخفيف من مطار "بليسيتسك" الفضائي بشمال روسيا، كذلك انفصل القمر عن الصاروخ، ووصل إلى المدار المحدد.

وتتابع القمر من الأرض وسائل مركز تيتوف التجريبي الفضائي العام.

وأكد رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دميتري روجوزن أن الصاروخ الخفيف "اجتاز التجربة بنجاح"، مهنئا الفريق الخاص بإطلاق الصاروخ.

يذكر أن عملية الإطلاق هذه كانت الثانية للنسخة الخفيفة من صاروخ "أنجارا"، والأولى التي يحمل فيها قمرا إلى المدار.

وأطلق الصاروخ للمرة الأولى في 9 يوليو عام 2014 من مطار "بليسيتسك" أيضا.

وهذا الصاروخ له مرحلتان وهو قادر على نقل ما يصل إلى 3 أطنان من الحمولات إلى المدار المنخفض حول الأرض.