شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت يتميز بقدرة فريدة على القفز بارتفاع شاهق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مجموعة من الباحثين من جامعة كاليفورنيا عن روبوت جديد يتميّز بقدرة فريدة على القفز لارتفاع شاهق، الأمر الذي قد يساهم في إدماجه بعمليات رحلات الفضاء والتجول على الكواكب.

ويستطيع الروبوت الجديد، الذي وصف اسم "روبو هوب" (Robo-HOP) أن يقفز أكثر من 100 مرة من ارتفاعه، على الرغم من كون طوله يبلغ 11.8 بوصة (30 سنتيميترا) ويزن أونصة واحدة (30 جراما) فقط، لكن قادر على قفز مسافة 108 أقدام، بحسب ما نقلته البيان الإماراتية عن "سبوتنيك".

يعتقد الباحثون، بحسب دراسة جديدة نشرت في مجلة "Nature" العلمية، أن الروبوت يمكن استخدامه يومًا ما على القمر، حيث تضعف الجاذبية هناك، الأمر الذي يوفر للروبوت قدرة اجتياز مسافات تبلغ حوالي 1640 قدما، وفقا للفريق، بحسب "ديلي ميل".

"ارتفاع قفزة الوثب البيولوجي محدود بسبب العمل الذي يمكن أن ينتج عن محركها الخطي (العضلة) بضربة واحدة، لكن على النقيض من ذلك، يمكن أن يكون ارتفاع قفزة الجهاز المصمم هندسيًا أكبر بكثير لأن محركه ذي السقاطة أو الدوار يمكنه من مضاعفة القدرة أثناء الضربات أو الدورات المتكررة".

ويتميز الروبوت بوجود محرك دوار لمضاعفة العمل، جنبا إلى جنب مع النوابض المختارة خصيصا والأربطة المطاطية التي تسمح للنظام بتخزين الطاقة.