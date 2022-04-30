شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصى العالمية 4.3% بالربع الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر تقرير جديد أن شحنات الحواسيب الشخصية العالمية تراجعت 4.3 في المائة (على أساس سنوي) في ربع مارس من هذا العام لتصل إلى 78.7 مليون وحدة.

وسيؤدي إغلاق Covid-19 في الصين ، وخاصة في شنغهاي وكونشان ، حيث توجد العديد من خطوط تصنيع أجهزة الكمبيوتر المحمول ، إلى مزيد من تصحيح الشحن في أبريل، ومقارنةً بمصنعي المعدات الأصلية (OEMs) ، يواجه مصنعو التصميم الأصلي (ODM) حاليًا المزيد من المشكلات المتعلقة بتخصيص موارد التصنيع أكثر من تأثيرات نقص المكونات ، وفقًا لـ Counterpoint Research.

وقال محلل الأبحاث ويليام لي: "تحولت سلسلة إمداد أجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى متحفظة نسبيًا فيما يتعلق بتوقعات الشحن في منتصف الربع الأول من عام 2022 ، والتي تأثرت إلى حد كبير بالتضخم العالمي والصراع الإقليمي ، مما أدى إلى عدم اليقين في الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وعدم وضوح الزخم الإجمالي لشحن أجهزة الكمبيوتر في المستقبل".

وأضاف: "من المتوقع أن تكون شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية الإجمالية في عام 2022 خجولة من توقعاتنا التي تم إجراؤها في نهاية عام 2021"، وقد حافظت لينوفو على ريادتها في سوق أجهزة الكمبيوتر العالمية في الربع الأول من عام 2022 بحصة 23.1 في المائة وإجمالي شحنات 18.2 مليون وحدة.

وحصلت HP على 20.2 في المائة من الأسهم لتحتل المركز الثاني، وفي المركز الثالث ، سجلت شركة Dell زيادة طفيفة في شحناتها في الربع الأول من عام 2022 ، وذلك وفقًا للرياح الخلفية لاستراتيجية المنتجات التجارية / المتميزة.

وقال التقرير إن شركة آبل واصلت نجاحها مع سلسلة M1 MacBook لتشهد نموًا بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022.